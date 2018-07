Chelsea | dalla Premier il dopo Cech

ALISSON VIA DALLA ROMA?/ Ultime notizie - Liverpool in pole - ma occhio al Chelsea : Monchi pensa a Olsen : ALISSON lascerà la ROMA? Almeno tre squadre su di lui in questa estate di calciomercato, il Liverpool "favorito" da un indizio social deve fare i conti con il Real Madrid e il Chelsea(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 13:17:00 GMT)

Rugani via dalla Juventus? / Ultime notizie : il Chelsea punta sul centrale - ma l'agente lo blinda : Rugani via dalla Juventus? Ultime notizie: il Chelsea punta sul centrale difensivo su indicazione di Maurizio Sarri, ma l'agente del ragazzo lo blinda in bianconero per il futuro.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:44:00 GMT)

Napoli - pioggia di milioni in arrivo dalla Premier : il Chelsea ha le mani su Sarri e Jorginho. E la Juventus… : Il club del presidente De Laurentiis riceverà oltre sessanta milioni per Jorginho e per liberare Sarri, pronto ad una nuova avventura in Premier Niente più Manchester City, Jorginho è pronto a trasferirsi sì in Premier, bensì al Chelsea. Scatto prepotente dei blues che, oltre al centrocampista italo-brasiliano, prenderanno dalla società azzurra anche Maurizio Sarri. Higuain – Alberto Gandolfo/LaPresse Il presidente De Laurentiis ha ...

Due dalla Juve - uno dall'Inter : i tre colpi del Chelsea di Sarri : Secondo il Corriere dello Sport , il Chelsea aspetta Maurizio Sarri entro 48 ore. 'Possono sbloccarsi Higuain e Rugani dalla Juve, Jorginho dal Napoli e anche Vecino dall'Inter', si legge.

Roma - dalla Spagna : Alisson si avvicina al Chelsea : 'Non ho ricevuto nessuna offerta per Alisson'. Con questa dichiarazione il direttore sportivo della Roma Monchi , ha messo di fatto all'asta il portiere brasiliano. Il nuovo attore che entra in scena ...

Inter : Esposito piace a Chelsea e Borussia - dalla Cina possibile offerta per Brozovic : L'Inter continua a muoversi sul mercato e, dopo aver definito l'acquisto di Radja Nainggolan - ieri è arrivato l'annuncio ufficiale [VIDEO]- sta cercando di definire alcune cessioni 'mirate' al rispetto dei vincolo Uefa relativi al Fair Play Finanziario che deve essere in regola entro il 30 giugno. Una cessione che potrebbe arrivare un po' a sorpresa riguarda un giovane di cui fino ad ora non si è parlato moltissimo. Si tratta dell'attaccante ...

Inter : Esposito piace a Chelsea e Borussia - dalla Cina possibile offerta per Brozovic : L'Inter continua a muoversi sul mercato e, dopo aver definito l'acquisto di Radja Nainggolan - ieri è arrivato l'annuncio ufficiale - sta cercando di definire alcune cessioni 'mirate' al rispetto dei vincolo Uefa relativi al Fair Play Finanziario che deve essere in regola entro il 30 giugno. Una cessione che potrebbe arrivare un po' a sorpresa riguarda un giovane di cui fino ad ora non si è parlato moltissimo. Si tratta dell'attaccante classe ...

Sarri al Chelsea/ Trattativa ad un passo dalla conclusione - si cerca l'accordo con De Laurentiis : Il Chelsea torna alla carica per Maurizio Sarri, la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva. Si cerca l'accordo con De Laurentiis per portarlo in Premier League(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Higuain via dalla Juventus? / Chelsea sempre in pole - ma prima si pensa ai Mondiali : Higuain via dalla Juventus? Chelsea sempre in pole position, soprattutto se arrivasse Sarri, ma prima si pensa ai Mondiali e a un tabù da sfatare per il Pipita(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Sarri al Chelsea - la bomba di mercato : “il grande colpo può arrivare dalla Juventus” : Sono giornate calde per programmare al meglio la prossima stagione, in particolar situazione in evoluzione per quanto riguarda le panchine. Il Napoli ha messo a segno il colpo Carlo Ancelotti, si è liberato dunque Maurizio Sarri che ha ricevuto un’offerta molto importante dallo Zenit ma la scelta del tecnico è stata quella di aspettare una chiamata dal Chelsea, che è arrivata, l’accordo è ormai ai dettagli, ufficialità prevista a ...

Chelsea - il dispetto di Willian a Conte : lo cancella dalla foto di gruppo su Instagram : "Il mio rapporto con l'allenatore? Volete che ve lo dica davvero?" No, probabilmente non c'è alcun bisogno di nessun vero commento da parte di Willian ai microfoni di ESPN Brazil dopo la finale di FA ...

Chelsea fuori dalla Champions : LONDRA, 13 MAG - Chelsea fuori dalla Champions League, Swansea retrocesso, Salah capocannoniere e Manchester City che raggiunge quota 100 punti. Sono questi i verdetti dell'ultima giornata della ...