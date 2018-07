Che il Campus Party abbia inizio!

vanityfair

: RT @italiaonline_it: Riuscire a vedere nelle sfide del presente le opportunità del futuro: @AntonioConverti racconterà a @campuspartyIT 25… - GioCamandona : RT @italiaonline_it: Riuscire a vedere nelle sfide del presente le opportunità del futuro: @AntonioConverti racconterà a @campuspartyIT 25… - GianlucaMarzin8 : RT @bpfondi: Sabato 21 luglio alle ore 21 ospiteremo presso il nostro Auditorium l'Orchestra d’archi @santa_cecilia, diretta dal Maestro Lu… - NapoliNelCinema : RT @socialfestival: Oggi alle 18:00 si chiude il #SocialPhotoContest: il concorso di #fotografia a tematica sociale che ti fa vincere la pa… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Droni da corsa e pazze sfide con i robot-volanti. E poi workshop di ogni genere, cinque giorni (e quattro notti) non stop, dal 18 al 22 luglio. Ilè diventato un’istituzione e quest’anno sarà nell’Area Experience, nei padiglioni di Rho Fiera, a Milano. Qualcuno ci va per le tante postazioni di gioco «free-to-play», chi per provare la realtà virtuale, chi per guardare i quadri digitali e chi per trovare lavoro. È qui infatti che si incrociano i destini e i talenti di chi già opera o sogna di entrare in campi professionali come la robotica, l’ingegneria spaziale, il digital entertainment, la blockchain, la musica elettronica, l’animazione 3D o il gaming. E questo, quest’anno, si propone anche come grande contenitore di opportunità: c’è infatti anche una Job Factory, uno spazio reale dove candidarsi e farsi conoscere, ...