Che cos' è il meteotsunami che ha colpito le Baleari

Terremoto in Albania - nuova forte scossa con epicentro vicino Durazzo : avvertita anChe in Puglia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito l’Albania alle 15:05 di oggi pomeriggio. L’epicentro è stato localizzato a Rrogozhinë, vicino Durazzo. La scossa è stata di magnitudo 4.7 secondo i primi dati diffusi dal Centro Sismico Euro/Mediterraneo, ed è stata avvertita nella capitale Tirana, su quasi tutta l’Albania e anche in Puglia. Pochi giorni fa, il 4 luglio, un’altra forte scossa di magnitudo simile aveva interessato ...

Mellow Mood - Che cosa significa fare reggae oggi? : Siamo addirittura andati in tour, alle elementari, abbiamo fatto un paio di spettacoli in centro Italia con i vestiti tradizionali friulani. La maggior parte dei nostri compagni era gente che veniva ...

Cosa sappiamo di «Burning Secret» - il film ritrovato Che Stanley Kubrick non realizzò mai : Un bambino, dieci anni appena, sedotto da un uomo senza morale. L’ultima opera di Stanley Kubrick, una delle tante che il regista, morto settantunenne nel 1999, ha rinunciato a realizzare, è stata rinvenuta domenica 15 luglio. Quando il professore Nathan Abrams ha trasformato in realtà una delle tante leggende costruite attorno al regista, alla sua filmografia di tredici pellicole e innumerevoli bozze. LEGGI ANCHE45 anni di Arancia ...

WhatsApp Beta introduce il pulsante disattiva nelle notifiChe e novità nascoste per gli sticker : WhatsApp Beta riceve due nuove versioni che introducono importanti novità sia per quanto riguarda le notifiche che gli sticker. L'articolo WhatsApp Beta introduce il pulsante disattiva nelle notifiche e novità nascoste per gli sticker proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp Beta introduce il disattiva nelle notifiChe e novità nascoste per gli sticker : WhatsApp Beta riceve due nuove versioni che introducono importanti novità sia per quanto riguarda le notifiche che gli sticker. L'articolo WhatsApp Beta introduce il disattiva nelle notifiche e novità nascoste per gli sticker proviene da TuttoAndroid.

Alfonso Bonafede - il piano per colpire Salvini : cosa risponde al magistrato Che vuol processare il leghista : Da quasi tre anni il procuratore di Torino, Armando Spataro , accarezza il sogno di processare Matteo Salvini . Dopo che il magistrato ha messo sotto indagine l'allora segretario della Lega per ...

A Milano 500 auto elettriChe per il raduno più silenzioso ed ecosostenibile d’Italia : Il 29 settembre sono 500 le vetture a batterie attese al meeting automobilistico più silenzioso e più ecosostenibile d’Italia, il raduno di auto elettriche che si tiene in contemporanea con e_mob 2018, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica in calendario a Palazzo Regione di Milano dal 27 al 29 settembre. A più di due mesi dall’evento sono già oltre 200 i possessori di modelli a zero emissioni ad avere aderito al raduno iscrivendosi ...

Roma - colpo ai Casamonica : 31 arresti - anChe tra Reggio Calabria e Cosenza : Roma - colpo al 'clan Casamonica'. E' di 31 arrestati e sei ricercati il bilancio di una maxi operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma. I militari stanno eseguendo tra la Capitale e ...

Emergenza buChe - i romani sono costretti a tapparsele da soli : Bomboletta spray e bitume. sono queste le armi del piccolo esercito di romani che ha risposto all"appello di Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, ed oggi è sceso in strada per tappare le buche che minano l"asfalto di Monteverde (guarda il video).In molte vie di Roma le condizioni dell'asfalto sono ancora in condizioni pietose. "Se segnalassimo ogni buca con la bomboletta, la Capitale vista dal satellite sarebbe un"enorme macchia gialla", ...

Che malattia ha Cristina?/ La polimiosite : cos'è e cosa rischia (Tutto può succedere 3) : La malattia di Cristina ha messo in allarme la famiglia Ferraro e i fan di Tutto può succedere 3. cos'è la polimiosite, il male che ha colpito la moglie di Alessandro? (Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 23:48:00 GMT)

Maurizio Martina : “Il Pd deve rivendicare le buone cose fatte - ma c’è un pezzo di Italia Che non abbiamo visto” : Ospite a In Onda, il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina ha parlato del futuro del Pd: "Non escludo candidatura alle Primarie, ma non è il primo dei miei problemi. Non mi sento un segretario a tempo determinato, né un passacarte: ora la priorità è riprendere il rapporto con i cittadini e col Paese. Dobbiamo smettere di guardarci l'ombelico".Continua a leggere

Tutto può succedere 3 anticipazioni della sesta puntata | 23 luglio Che cosa succederà nel nuovo episodio della fiction di Rai 1? : Tutto può succedere 3 anticipazioni della sesta puntata – Il 19 luglio 2018 andrà in onda su Rai 1 il sesto episodio della fiction italiana, con un piccolo risvolto importante per Sara. Francesco è sempre più presente nella sua vita e questo spingerà la protagonista a fare un passo importante. Le anticipazioni di Tutto può succedere 3 riguardano anche che Cristina troverà in Simone un valido aiuto in questo momento così drammatico. Tutto ...

Cristiano Ronaldo - tutte le cose Che non sapete : L'attaccante portoghese non compie grandi prodezze solo sul campo, ma anche fuori. Nel corso degli anni infatti sono numerosi i soldi che ha devoluto in beneficenza e i gesti di solidarietà in favore ...

CHIARA FERRAGNI CONTRO CORRIERE DELLA SERA : “AMIChe ROTONDE A IBIZA”/ E Costantino della Gherardesca la punge : CHIARA FERRAGNI CONTRO il CORRIERE della SERA che fa un altro scivolone pubblicando una gallery con la fashion blogger e le sue amiche in quel di Ibiza.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:01:00 GMT)