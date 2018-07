Ceta - l’Italia sta guadagnando dal trattato di libero scambio Ue-Canada? : (Foto: Getty Images) Nelle ultime ore in Italia è tornato alla ribalta il Ceta, il trattato di libero scambio tra Unione europea e Canada. È uno dei più importanti accordi commerciali internazionali dal 1992, anno in cui Stati Uniti, Messico e Canada firmarono il Nafta (North American free trade agreement). Ma il Ceta rischia di saltare. Approvato dal Parlamento europeo nel 2017 e già attivo in forma provvisoria, è ora in attesa di ratifica da ...

Bocciando il Ceta il Governo arrecherà un danno all'Italia : Il Canada è notoriamente un paese pericoloso, subdolo, invadente, con forti tendenze imperialiste. I suoi abitanti sono 36,6 milioni, contro 60,6 italiani e circa 500 milioni nell'Unione Europea. Ma attenzione a sottovalutare i canadesi: cresciuti in condizioni climatiche ostili hanno sviluppato un carattere di ferro, molto ma molto di più di quello esibito dai croati di Modric con l'Inghilterra. Ognuno di loro vale dieci dei ...

Luigi Di Maio contro il Ceta : “Respingeremo l’accordo e rimuoveremo i funzionari italiani che lo sosterranno” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si scaglia contro il Ceta, l'accordo di libero scambio tra Ue e Canada: "Il Ceta dovrà arrivare in aula per la ratifica e questa maggioranza lo respingerà. Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'Italia all'estero continuerà a difendere trattati scellerati come il Ceta, sarà rimosso", promette all'Assemblea di Coldiretti.Continua a leggere

L'Italia si prepara a dire 'No' al Ceta - facendo saltare l'accordo Ue e Canada : L'Italia decidera' l'esito del Ceta, l'accordo commerciale tra Europa e Canada, in attesa di ratifica. Il trattato è entrato in vigore, in via provvisoria, l'anno scorso ed ora aspetta solo di essere confermato, ma il Parlamento italiano non votera' a favore. Lo ha annunciato il Ministro delle Politiche agricole Centinaio, perché non ritiene giusto accettare il Ceta così come è stato predisposto. E se non cambiano gli accordi il trattato ...

Riso asiatico - grano canadese e accordo Ceta : il niet di Salvini. E senza il sì dell’Italia il trattato rischia di saltare : No all’arrivo in Italia delle imbarcazioni che portano il Riso dall’Asia, Cambogia e Myanmar in primis. Azioni simili contro il grano che arriva dal Canada. Critiche all’accordo Ceta tra Unione Europea e Canada che, a questo punto, rischierebbe di saltare se l’Italia decidesse di non ratificarlo. È quanto dichiarato da Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera, dopo averlo anticipato due giorni fa al villaggio Coldiretti di ...

Ceta - perché con il no dell’Italia salterebbe l’accordo Ue-Canada : Il destino dell’accordo commerciale tra Ue e Canada è nelle mani dell’Italia. L’annuncio del ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, di non voler ratificare il Ceta così com’è, rischia di bloccarne l’entrata in vigore...

L’Italia apre un altro fronte internazionale : no al Ceta - il Trattato di libero scambio con il Canada : Mentre dal G-7 arriva l’indicazione della necessità di una riforma del Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio che regola gli scambi attraverso accordi multilaterali, il nuovo governo italiano si spinge oltre chiedendo il blocco degli accordi bilaterali che stanno progressivamente sostituendo il multilateralismo...

Ceta - l'Italia non ratificherà il trattato di libero scambio con il Canada : ... che interrogato sulla questione ha affermato: 'C'è un interesse della Commissione a lavorare con gli Stati Ue per far sì che la politica commerciale europea sia mutualmente benefica per tutti' . ...