C’è stato un nuovo naufragio nel Mediterraneo | è stata trovata un’unica sopravvissuta

“Nuotava e si è bloccata : è stato terribile”. Per Maria non C’è stato nulla da fare : è morta a pochi metri dalla riva : Come bloccata. È rimasta così, in acqua, una bagnante ferrarese che si trovava in vacanza sul litorale di Comacchio, a Lido Volano. Si chiamava Maria Baccarelli e stava nuotando a fianco del marito a pochi metri dalla riva quando, all’improvviso, si è sentita male. pochi attimi ma fatali: Maria è morta così, sotto gli occhi del marito. La vacanza al mare della coppia si è trasformata in tragedia sabato scorso, 14 luglio 2018. Come ...

Wimbledon 2018 - Novak Djokovic : “E’ stato un periodo molto difficile. Non C’è un favorito per la finale” : “Queste sono le partite per cui cominci a giocare e per cui vivi“. Con queste parole, rotte anche da un po’ d’emozione, che Novak Djokovic accoglie la vittoria nella sfida in “due atti” contro il numero uno del mondo Rafael Nadal, in un match durato complessivamente 5 ore e 14 minuti di partita, centrando la Finale di Wimbledon. C’era da aspettarselo, tra Nole e Rafa è sempre così ed il 52° episodio ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria : Con epicentro in mare, al largo di Tropea: non sono stati segnalati danni a persone o cose The post C’è stato un terremoto di magnitudo 4.4 in Calabria appeared first on Il Post.

Basilicata : Pittella arrestato e sospeso - ma niente dimissioni. Mozione di sfiducia. Ma il Pd : “Dimostrerà che non c’entra” : Da cinque giorni è agli arresti domiciliari. Per la legge Severino non può già più fare il presidente di Regione. Tra qualche mese finirà la legislatura da governatore. Ed è improbabile, per dire poco, che davvero sarà lui il candidato del centrosinistra, com’era stato deciso solo alcune settimane fa. In ogni caso, nonostante tutto, Marcello Pittella non ha ancora rassegnato le dimissioni da presidente della Basilicata. Né il suo partito, ...

Nella notte C’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà - nel set a tema “Antica Roma” : Nella notte tra il 6 e il 7 luglio c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma. A prendere fuoco sono stati tre capannoni adibiti a deposito delle scenografie e l’incendio ha distrutto parte del set di The post Nella notte c’è stato un incendio negli studi cinematografici di Cinecittà, nel set a tema “Antica Roma” appeared first on Il Post.

“Addio Enrico - non doveva succedere”. 35 anni - per lui non C’è stato niente da fare : Ha perso la vita giovedì 5 luglio sulle Dolomiti. La vittima è Enrico Vinante, 35 anni, di Tesero. Il terribile incidente si è verificato poco prima del paese di Predazzo, verso le ore 14.00. Si è trattato di uno scontro tra auto e moto. Fatale lo schianto con una Fiat Seicento, il cui conducente, un uomo di 50 anni del posto, è ricoverato in gravi condizioni al Santa Chiara. Ferita anche la madre di quest’ultimo, 74 anni, che era con ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 5.1 a nord di Durazzo - in Albania : Intorno alle 11 di mercoledì mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 5.1 a poca distanza dalla costa settentrionale dell’Albania. L’epicentro è stato localizzato poco a nord della città costiera di Durazzo, ma diverse persone hanno segnalato di avere sentito The post C’è stato un terremoto di magnitudo 5.1 a nord di Durazzo, in Albania appeared first on Il Post.

Ahi Sampdoria - C’è stato un sorpasso per Sportiello : i dettagli : Marco Sportiello conteso da diversi club dopo l’addio alla Fiorentina, la Sampdoria è stata improvvisamente sorpassata nella corsa al portiere Marco Sportiello sembrava essere promesso sposo della Sampdoria, ma per quanto concerne l’ex Fiorentina, sembra che al momento sia in pole position il Frosinone. Il club neopromosso avrebbe infatti raggiunto l’accordo con l’Atalanta proprietaria del cartellino, secondo quanto ...

Napoli - migrante arrestato con false accuse di terrorismo a Fanpage.it : “Carabiniere gridava : ora C’è Salvini - vi facciamo il culo” : Osman Munkail è il ragazzo ghanese colpito da un falso arresto per terrorismo da parte di 3 carabinieri di Giugliano (Napoli). I 3 militari sono stati arrestati nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli Nord: volevano ottenere un encomio ed erano già attenzionati per altre vicende giudiziarie. Osman ha parlato a Fanpage.it della sua terribile esperienza. L'articolo Napoli, migrante arrestato con false accuse di terrorismo ...

C’è stato un furto di criptovalute per circa 27 milioni di euro al sito di exchange Bithumb : Il sito per comprare e scambiare criptovalute Bithumb ha subito un furto informatico per un valore dell’equivalente di circa 27 milioni di euro. Bithumb è il sesto sito di exchange più grande al mondo per volume d’affari, secondo il sito Coinmarketcap, The post C’è stato un furto di criptovalute per circa 27 milioni di euro al sito di exchange Bithumb appeared first on Il Post.

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.1 a Osaka - in Giappone - almeno tre persone sono morte : Un terremoto di magnitudo 6.1 a Osaka, la seconda più grande area metropolitana del Giappone, ha causato la morte di almeno tre persone e il ferimento di altre 200. La scossa è avvenuta poco prima delle 8 del mattino di The post C’è stato un terremoto di magnitudo 6.1 a Osaka, in Giappone, almeno tre persone sono morte appeared first on Il Post.

Samu Castillejo-Milan - C’è stato il contatto! Ma occhio alla questione Suso… : Samu Castillejo è finito nel radar del Milan, Mirabelli si è fatto avanti con il Villarreal per conoscere il prezzo del cartellino del talento mancino Samu Castillejo è finito nel mirino del Milan. Il talentuoso esterno mancino del Villarreal, piace ed anche molto ai rossoneri. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate da Skysport, Mirabelli avrebbe sondato il terreno per il calciatore classe ’95, il quale sarebbe il logico sostituto di ...

Scopriamo dal Corriere che C’è stato un complotto contro l'Italia e che noi dell’HuffPost siamo stati una pedina. La nostra risposta all’amico Fubini : Oggi il Corriere della Sera pubblica un pezzo a firma Federico Fubini che sostiene che un fondo inglese avrebbe organizzato una speculazione scommettendo sulla crisi italiana dovuta a un eventuale uscita dall'euro.Questa operazione, sostiene il Corriere, sarebbe avvenuta anche grazie alla pubblicazione della prima bozza del contratto di governo Lega-5 stelle che conteneva, per l'appunto, elementi del cosiddetto "piano b", pervenuta in una busta ...

Conte fa il grillino al G7 in Canada : “Con l’aereo di Stato perché su quello di linea non c’era posto” : Comunque andrà a finire, il principio di questa legislatura e dell’avventura governativa dei giallo-verdi (o giallo-blu), sarà ricordato per taxi, bus, ferrivecchi del cielo. perché nell’era nuova dell’anti-casta, e del tagli tagli generale, i trasporti sono una cosa da non prendere alla leggera. Simboli che veicolano messaggi più che persone....