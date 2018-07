Cda Rai - votazione online : chi sono i candidati del M5s - : in corso la votazione sulla piattaforma Rousseau del Movimento sui profili che verranno poi espressi in Parlamento. Cinque i nomi: Paolo Cellini, Beatrice Coletti, Paolo Favale, Claudia Mazzola ed ...

Chi sono i 5 candidati al Cda Rai che si possono votare da oggi su Rousseau : "Il Movimento martedì 16 giugno dalle 10 alle 19 sceglierà attraverso una votazione online su Rousseau i suoi candidati" al Cda Rai. È quanto si legge in un post sul blog delle stelle. "È stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili pronti ad impegnarsi nella realizzazione della nostra visione di tv pubblica facendo del merito il principale criterio di selezione - spiega ...

Rai - M5s mette ai voti i candidati per il Cda. Tra loro anche la giornalista del Tg1 che fu accusata da Casalino : “Servizietti” : La manager televisiva di lunghissima esperienza, un prof che ha lavorato in numerose multinazionali, l’avvocato da una vita nella Rai, il producer e film-maker che lavora all’ufficio di corrispondenza della tv pubblica a New York, la giornalista del Tg1 contro la quale Rocco Casalino si scagliò additandola sul blog di Beppe Grillo per i suoi “servizietti” (così scrisse il portavoce dei Cinquestelle). Sono i candidati ...

M5S mette martedì in votazione su Rousseau i candidati al Cda Rai. "Basta lottizzazione" : Il M5S martedì 17 luglio dalle 10 alle 19 sceglierà online "su Rousseau i suoi candidati" al Cda della Rai. Lo si legge sul blog. È stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili pronti ad impegnarsi nella realizzazione della nostra visione di tv pubblica. I profili più votati saranno quelli che il M5S esprimerà in Parlamento. Ogni iscritto potrà esprimere una sola preferenza. ...

