Cayde-6 non è davvero morto in Destiny 2 I Rinnegati? Le teorie di Nathan Fillion

(Di martedì 17 luglio 2018) La svolta in2 Isarà sicuramente la morte di-6. Si è vista allo scorso E3 in un nuovo trailer cheha scioccato tutti gli appassionati con la morte di uno dei personaggi più amati della serie. Bungie ha continuato a dire che-6 è scomparso per sempre, ma il doppiatore dietro al personaggio,, ha delletutte sue sul personaggio.L'attore, visto anche recentemente per un fan-film di Uncharted su YouTube, ha parlato con Kotaku dei dettagli proprio di questo film in cui ha recitato. In seguito ha confermato di non essere stato disponibile per doppiare il personaggio nell'espansione2 I."Come mi sento per-6? Amo assolutamente questo personaggio. Non credo però che sia. È un Guardiano. Dovrebbe essere in grado di tornare. Voglio dire, è così, tornano, giusto?".crede ...