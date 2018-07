Cast stellare per The Politician con Barbra Streisand e Gwyneth Paltrow | Ryan Murphy e

optimaitalia

: Assassinio sull'Orient Express, in Corte Solferino un cast stellare - ElioDefrani : Assassinio sull'Orient Express, in Corte Solferino un cast stellare - AlessandriaNews : #alessandria Assassinio sull'Orient Express, in Corte Solferino un cast stellare - Romana40 : RT @Queenatletica: #Galadeicastelli #Bellinzona ???? le entry list del @GaladeiCastelli di mercoledì con sfide stellari e diversi top-player.… -

(Di martedì 17 luglio 2018)non ha perso tempo e ha messo insieme già unper Thea cominciare da. Il prolifico produttore e mente geniale delle serie tv americane ha stretto un accordo con la piattaforma streaming e adesso si prepara a sfornare la sua prima serie antologica che sarà dedicata alla politica e alla corsa alla poltrona.La notizia del giorno è che alsi sono unite anche Lucy Boynton e Rahne Jones che raggiungeranno i già annunciati Ben Platt,. Nomi ad alto richiamo di pubblico (e di premi) cheha messo insieme in attesa di sbarcare sul set per le prime riprese.Al fianco di, in Thetroveremo anche Zoey Deutch (Set It Up), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Laura Dreyfuss (Dear Evan Hansen) che tornerà a lavorare con ...