Cast e personaggi di The Blacklist 4 in prima visione su Rai2 | anticipazioni 17 e 24

Cast e personaggi di The Good Doctor al via su Rai1 con Freddie Highmore di Bates Motel : anticipazioni 17 luglio : Cast e personaggi di The Good Doctor occuperanno il prime time di Rai1 a partire da oggi, 17 luglio, e per i prossimi martedì sera fino a che la prima stagione della nuova serie con Freddie Highmore non si concluderà. Il protagonista che il pubblico di casa Rai ha avuto modo di apprezzare in Bates Motel, questa volta presterà il volto a Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico. A firmare la serie è stato David Shore, papà di Dr House ...

Cast e personaggi di Papà a Tempo Pieno con Matt Le Blanc : Joy di Friends nella nuova comedy di Rai2 : Cast e personaggi di Papà a Tempo Pieno con Matt Le Blanc sbarcheranno finalmente ssu Rai2 per la gioia dei fan di Joy di Friends. Il protagonista della storica comedy sarà anche quello di Man with a Plan, questo è il titolo originale della serie americana che oggi, 16 luglio, sbarcherà nell'access prime time della seconda rete Rai con la sua allegra brigata al seguito. L’attore, che tutti ricorderanno per il ruolo di Joy nella serie cult ...

Cast e personaggi di Due casi per Helen Dorn al via su Rai2 il 13 luglio : i dettagli sui primi episodi : Altra serie tedesca in arrivo su Rai2 dove proprio da oggi, 13 luglio, occuperanno il prime time della rete Cast e personaggi di Due casi per Helen Dorn. Una sola stagione composta da otto episodi, almeno in Patria, e in Italia? La divisione dovrebbe regalare al pubblico di Rai2 4 puntate ma, intanto, proprio oggi, ci saranno i primi casi per la protagonista della serie. Al centro di Due casi per Helen Dorn ci sono proprio le indagini della ...

Cast e personaggi di Chicago Med 2 al via su Italia1 tra sentimenti e nuovi casi : anticipazioni 13 e 20 luglio : Cast e personaggi di Chicago Med 2 sono pronti a tornare nel prime time di Italia1 con una nuova stagione della serie spin off di Chicago Fire. L'universo di Dick Wolf continua a crescere e mentre il pubblico attende di vedere la nuova Justice, oggi quello italiano riprenderà il discorso con i nuovi episodi del medical drama della famiglia. Italia1 riporterà tutti nelle corsie del Gaffney Chicago Medical Center grazie a Cast e personaggi di ...

Batwoman in Arrow 7 insieme a due personaggi misteriosi? I dettagli sui Casting rivelano nuovi indizi : Il Comic-Con di San Diego si avvicina e con esso anche il panel degli eroi Dc Comics e di Arrow 7. Stephen Amell e il resto del cast è già al lavoro sul set per mettere insieme i primi episodi e, soprattutto, il trailer della nuova stagione che sarà lanciato proprio all'evendo della prossima settimana durante il panel alla presenza del cast e dei produttori e creatori della serie. Le prime rivelazioni su Arrow 7 hanno già confermato che la ...

Cast e personaggi di Patrick Melrose - Benedict Cumberbatch da Sherlock a dandy : anticipazioni 9 luglio : Benedict Cumberbatch con il Cast e personaggi di Patrick Melrose debuttano stasera, 9 luglio, su Sky Atlantic. Dopo l'acclamato responso da parte della critica internazionale, la star di Sherlock si prepara a mostrare le sue qualità di artista poliedrico in una nuova produzione, molto diversa dal personaggio interpretato nell'omonima serie BBC. La miniserie, composta da cinque episodi, è tratta dai romanzi semi-autobiografici di Edward St ...

Cast e personaggi di Poldark su Canale 5 con Aidan Turner : anticipazioni 8 e 15 luglio : Finalmente nel palinsesto di Canale 5 c'è spazio anche per Cast e personaggi di Poldark che da oggi, 8 luglio, debutteranno nel prime time della rete per le prossime settimane. La serie ha ottenuto molto successo in Patria dove ha debuttato ormai 3 anni fa per la felicità del suo pubblico e di tutti coloro che hanno amato la raccolta di romanzi di Winston Graham da cui è tratta. La serie britannica dei record sarà trasmessa in chiaro con un ...

«Poldark» in chiaro su Canale 5 : trama - Cast e personaggi - : Ha solidi principi morali ed è un uomo di scienza visionario. Jud , Phil Davis, e Pprudie Paynter , Beatie Edney, Jud e Prudie , Phil Davis e Beatie Edney, sono stati i servi del padre di Ross, ma ...

Cast e personaggi di Shades of Blue 2 al via su Top Crime : anticipazioni 3 e 10 luglio : Cambio di rete per Cast e personaggi di Shades of Blue 2 che da oggi, 3 luglio, saranno protagonisti del prime time del martedì di Top Crime. Toccherà alla rete dedicata ai crimini ospitare Jennifer Lopez e la sua serie dopo gli scolti poco convincenti che la prima stagione ha portato a casa lo scorso anno su Canale 5. L'appuntamento con la serie è per un doppio episodio a settimana a partire da oggi alle 21.10 con "La risorsa" e "L'occhio ...

Cast e personaggi di Velvet Collection al via su Rai1 con due morti importanti e graditi ritorni : anticipazioni 3 luglio : Cast e personaggi di Velvet Collection debuttano oggi, 3 luglio, su Rai1 con la prima puntata dello spin off che riporterà, in parte, i temi, le bellezze e gli amori della sua serie madre. Gli anni protagonisti saranno i mitici anni '70 che regaleranno alle donne nuove libertà a cominciare proprio dalla moda tra minigonne, pantaloni a zampa, colori sgargianti e bikini. A dare il via allo spin off sarà proprio la protagonista della serie, Ana ...

Cast e personaggi di The Fall 3 - al via da stasera 1° luglio su Rai4 : trama e programmazione : L'ultimo capitolo della caccia al serial killer inizia stasera: Cast e personaggi di The Fall 3 arrivano dal 1° luglio su Rai4. La terza stagione della serie britannica e irlandese è composta da sei episodi e chiude la storia di Stella Gibson e Paul Spector. La rete manderà in onda due episodi a settimana di The Fall 3. Si inizia con il 3x01 dal titolo originale "Silence and Suffering". Dopo essere stato individuato come "Strangolatore di ...

Sacrificio d’Amore 2 : Cast e personaggi : E’ tornata su Canale 5 “Sacrificio d’amore 2”, la fiction con protagonisti Francesco Arca e Francesca Valtorta: ecco il cast e il profilo dei personaggi Dopo gli ascolti non proprio soddisfacenti, Canale 5 ha deciso di riproporre durante il periodo estivo la seconda stagione di “Sacrificio d’amore“, la fiction in costume con protagonisti Francesco Arca, Francesca Valtorta e Giorgio Lupano. ...

Cast e personaggi di Luke Cage 2 - su Netflix dal 22 giugno tra new entry e il ritorno di Iron Fist : Il Cast e personaggi di Luke Cage 2 arrivano su Netflix da oggi, 22 giugno. Nel nuovo capitolo dedicato al supereroe Marvel, il protettore di Harlem è diventato una sorta di celebrità. Non mancheranno le solite minacce, a cominciare da Mariah Dillard, politica corrotta pronta a diventare Regina della città gestendo attività illecite nel nightclub. In Luke Cage 2 c'è anche l'introduzione di un nuovo concorrente per l'eroe indistruttibile, ovvero ...

Cast e personaggi di Sacrificio D’Amore 2 con Roberta Giarrusso e Alex Belli : anticipazioni 20 e 27 giugno : Cast e personaggi di Sacrificio D'Amore 2 sono pronti a riprovarci e portare a casa risultati migliori rispetto alle prime puntate. Dopo la malattia che ha colpito Brando e che stava quasi per ucciderlo e il grande Sacrificio della sua Silvia che ha trovato i soldi per curarlo ma "vendendosi" al marito, da oggi, mercoledì 20 giugno, prende il via su Canale 5 in prima serata, il nuovo corso della fiction. In Cast e personaggi di Sacrifictio ...