Cassazione su stupro vittima ubriaca | ricorda | ‘sei responsabile della violenza che

ilfattoquotidiano

: Le sentenze non si discutono, ma questa la discuto. Stuprare una donna ubriaca è PIÙ grave, non meno grave, a presc… - giorgio_gori : Le sentenze non si discutono, ma questa la discuto. Stuprare una donna ubriaca è PIÙ grave, non meno grave, a presc… - valigiablu : Il caso dello stupro e la vittima ubriaca. Cosa ha stabilito la Cassazione | @clatorrisi - SkyTG24 : Stupro, Cassazione: no aggravante se vittima si ubriaca di sua volontà -

(Di martedì 17 luglio 2018) Ricapitoliamo: se indossi i jeans non è possibile che ti abbiano stuprato (, sentenza numero 1636-1999); se non urli con vigore ma dici solo ‘No’ (e nemmeno a voce molto alta) non è possibile che ti abbiano stuprato (tribunale di Torino, 2017); se si tratta di tuo marito e il rapporto è ‘completo’ non è possibile che ti abbiano stuprato (, sentenza 2014); se hai bevuto e non sei stata costretta arti il fatto che abbiano abusato di te non costituisce una aggravante, (, sentenza 32462, 2018). Giriamola come si vuole: nella maggioranza dei casi le donne se la vanno a cercare e loè colpa loro, come con leggerezza amara sostiene il gruppo indiano Aib nel loro video ‘It’s your fault’ Attenzione: questa tesi, condivisa da buona parte del popolo di haters che prolifera on line, è in parte sostenutaitaliana, che, come si legge ...