Cassazione | stupro | se la vittima si è ubriacata volontariamente non c' è l' aggravante

(Di martedì 17 luglio 2018) Laha recentemente esaminato un processo per quanto riguarda unodi gruppo avvenuto nel 2011. Nel processo in questione, la Corte d'Appello di Torino ha deliberato nel condannare due cinquantenni, esaminando l'di aver compiuto il reato mentre laero sotto effetto di sostanze alcoliche. La pena in questione però, potrebbe adesso essere ribassata perché i giudici del Palazzaccio hanno sentenziato che, nonostante la donna non possa ritenersi consenziente per via dell'effetto dell'alcol, l'può essere applicata solo quando siano stati gli stupratori a far bere lacontro la sua volontà e non quando questa lo fa per una sua scelta personale. La decisione dei giudici Nel caso sopra citato, i due uomini avevano consumato un pasto insieme allache di sua spontanea volontà aveva consumato alcol in maniera eccessiva, arrivando al punto ...