Cassazione | licenziabile chi offende l’azienda su Facebook

(Di martedì 17 luglio 2018) Il dipendente che posta suun messaggio diffamatorio nei confronti del datore di lavoro lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario e giustifica il licenziamento per motivi disciplinari. Questo il pensiero della Corte dicontenuto nella sentenza n. 10280 del 27 aprile scorso. Secondo il giudice di legittimità il commento pubblicato sune comporta la diffusione presso un numero apprezzabile di persone, con la conseguenza che se lo stesso è offensivo nei riguardi di soggetti facilmente individuabili (), la “relativa condotta integra gli estremi della diffamazione” ed è tale da condurre al recesso per giusta causa in quanto idonea “a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo”. Consulta lo Speciale di LeggiOggi su Lavorochisu: la sentenza La sentenza in commento trae le mosse dal licenziamento di una ...