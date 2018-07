Caso Parma | le rivelazione dell’avvocato Chiacchio | “ecco perché non si può parlare di

'Caso Spezia' - chiesti 2 punti di penalizzazione per il Parma : a rischio la serie A : Roma - Il Parma Calcio rischia la serie A. La Procura federale ha chiesto una sanzione di tipo afflittivo di 2 punti per il club ducale relativi alla stagione 2017/2018. Nel caso la neopromossa ...

Caso Parma - retrocessione o penalizzazione in A : ecco la richiesta della Procura - novità a sorpresa sul fronte ripescaggi : Caso Parma, ecco LA richiesta della Procura – novità importanti sul fronte Parma, la Procura federale ha chiesto una sanzione di tipo afflittivo di due punti per il Parma relativi alla stagione 2017/2018, chiesta dunque la retrocessione in Serie B. In alternativa chiesti sei punti di penalizzazione per la prossima stagione nel Caso in cui la Corte decidesse di applicare la sanzione nel prossimo campionato). Il procedimento riguarda ...

Caso Parma - al via il processo per gli sms di Calaiò : lo spettro della retrocessione incombe : Emanuele Calaiò e del Parma a processo per il noto Caso degli sms inviati dal calciatore ai colleghi dello Spezia prima della gara che è valsa la promozione È iniziato a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc, presieduto da Mario Antonio Scino, nei confronti dell’attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il giocatore, difeso dall’avvocato Paolo Rodella, è accusato di tentato illecito sportivo (art.7 commi 1 e ...

Caso Parma - ecco perchè è già un danno enorme per il club ducale : dalla festa promozione all’incubo retrocessione : Caso Parma, è bufera per il campionato di Serie A, il club ducale dopo la grande promozione nel massimo torneo italiano adesso rischia seriamente di dover ripartire dalla Serie B. Nel mirino sono finiti i messaggi inviati da Calaiò agli avversari alla vigilia dell’ultima partita contro lo Spezia, ecco il contenuto dei tre sms: “ehi Pippein, non rompere il cazzein venerdì, mi raccomando amico mio”, “dillo anche a Claudien (Terzi), soprattutto con ...

Caso Parma - ecco il contenuto degli sms di Calaiò ai calciatori dello Spezia : Emanuele Calaiò nel bel mezzo di un caos in merito agli sms inviati ai calciatori dello Spezia prima della gara contro il Parma che è valsa la promozione La bufera che si è abbattuta sul Parma potrebbe condizionare i prossimi campionati di Serie A e Serie B, situazione delicatissima per il club emiliano che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti gli ormai ben noti sms inviati da Emanuele Calaiò (e non da ...

