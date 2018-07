Caso Cucchi | Ilaria | “Sul volto di Stefano i segni della solitudine”

Caso Cucchi : fotosegnalamento dell'arresto "cancellato" con il bianchetto : Altro colpo di scena nel processo sul Caso Cucchi, il geometra romano arrestato dai carabinieri per droga il 15 ottobre 2009 e morto nel reparto penitenziario dell'ospedale Pertini una settimana dopo, gonfio di botte e pieno di contusioni, in circostanze che il procedimento penale in corso presso la prima Corte d'Assise di Roma sta cerando di appurare.Dal registro dei sottoposti a fotosegnalamento di quel giorno sarebbe stato cancellato con ...

Caso Cucchi - il carabiniere testimone : «Io minacciato e trasferito» : «Per aver fatto il mio dovere, come uomo e come carabiniere per aver testimoniato nel processo relativo a Stefano Cucchi, morto perché pestato dai miei colleghi, mi ritrovo a subire un...

Caso Cucchi - il carabiniere che fece riaprire l'inchiesta : "Mi minacciano". E Trenta decide di incontrarlo : "Ho ascoltato il carabiniere Casamassima su Facebook, ne ho già discusso con il comandante generale dell'Arma e sono disponibile a parlare con lui". Così la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, ...

