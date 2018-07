Caso Chievo | il legale dei veronesi | “Processo infondato | c’è improcedibilità”

Caso Chievo : i tifosi del Crotone scrivono una lettera al Ministro : “Da cittadini onesti, prima che tifosi , rimettiamo nel Governo le nostre ultime speranze di vivere in uno stato di diritto, in cui il rispetto delle regole rappresenti un vero e proprio baluardo della Costituzione e dell’Ordinamento giuridico. Intendiamo riporre tutta la nostra fiducia nella nuova politica che, sin da subito, ha inteso dare un taglio con il passato fatto di privilegi, corruzione e malaffare e, con riferimento ...

Caso Chievo - il Crotone chiede la riammissione in Serie A : Caso Chievo – Situazione sempre più delicata per il Chievo, il club è finito nel mirino per le plusvalenze fittizie realizzate con il Cesena, è arrivato il deferimento ed il rischio è anche quello della retrocessione, terremoto anche nel campionato di Serie B. Segue la situazione con grande interesse il Crotone, il club calabrese è retrocesso in Serie B dopo l’ultima stagione sfortunata e ha depositato presso la Procura ...