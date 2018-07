Caso Chievo | il clamoroso comunicato del club | “conti errati”

calcioweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018)– Ilnella giornata di oggi è stato deferito, chiesta la retrocessione in Serie B per le plusvalenze fittizie realizzate con il Cesena. Ecco la clamorosa riposta del, portato fra le argomentazioni "un parere dei professori Angelo Provasoli e Pietro Mazzola dove viene rilevato, fra gli altri, un errore effettuato dai Consulenti della Procura Federale di euro 29,2 milioni su un totale di circa euro 32 milioni in uno dei calcoli relativi alla presunta sovrastima. Ilcomunica che procederà in ogni sede competente per il riconoscimento degli ingenti danni derivanti da questa grossolana ed errata valutazione da parte della Procura Federale che ha ingiustamente screditato la reputazione della società".