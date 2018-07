Caso Campo de' Fiori Va espulso il turista che oltraggia i monumenti

Caso Ronaldo i lavoratori di Melfi scendono in campo" : Arriva Ronaldo e scatto una sciopero. I sindacati FIM UILM FISMIC UGLM non ci stanno e vanno all'attacco. Contro chi prende posizioni estremiste che sfruttano pure 'la fame nel mondo', per dirla con una battuta,…e contro chi associa FCA con l'acquisto del fuoriclasse nelle fila della Juve. Anche perché Fiat Chrysler non ha pagato nulla e anche a livello di sponsorship ...

CONTRATTI E POLITICA/ Il Caso dei chimici : una lezione sul campo per il governo Conte : La piattaforma per il rinnovo mette al centro la valorizzazione delle competenze dei lavoratori. Un tema che il "Contratto" di governo pentaleghista ha del tutto ignorato. GERARDO LARGHI(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:07:00 GMT)

Morto Duccio Dini - ucciso in scooter per Caso al semaforo a Firenze - Chi era - Il blitz contro il campo rom : L’hanno vegliato un giorno e una notte. Hanno sperato e pregato. E poi, quando alle 19 di ieri i medici hanno annunciato la morte di Duccio, si sono messi a piangere come bambini. Proprio loro, gli amici più cari, che con quel ragazzo avevano giocato a calcio, corso dietro alle ragazze, tifato in Curva Fiesole la Fiorentina, riso a crepapelle, sfidato il mondo. Duccio Dini, 29 anni, è Morto mentre con il suo scooter era fermo a un semaforo ...

Comunali - la carica degli agenti candidati a ripetizione : sempre in aspettativa pagata. Il Caso record di Campodimele : L’aria è buona lassù, a 647 metri sul livello del mare. Tra i vicoli in pietra chiara che si affacciano sui dolci pendii dei monti Aurunci si campa bene e a lungo, dicono risme di ricerche accumulate nelle università di tutto il mondo a partire dalla metà degli anni ’80. Sarà per quello che alle Comunali di Campodimele sono spuntate liste elettorali zeppe di candidati che risiedono altrove. agenti di polizia penitenziaria, in ...

Morsa da una vipera - 72enne muore 15 giorni dopo/ Cilento - nessuno scampo - cosa fare in Caso di aggressione : Morsa da una vipera, muore dopo 15 giorni di agonia: non ce l'ha fatta la 72enne Antonia Lettieri, vittima dell'animale in campagna, complicazioni fatali(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:05:00 GMT)