Casamonica | nelle carte dell’inchiesta la paura delle vittime | “Nessuno ha denunciato

(Di martedì 17 luglio 2018) “Non li puoi denunciare, perché poi dopo passi i guai. Questi sono vendicativi. Sono quindici anni che hodi questa gente. Ti ci devi mettere d’accordo e basta”. E un altro: “Non mi rompessero il cazzo che devo andare a testimoniare lì davanti, io non vado da nessuna parte”. Terrore diffuso, altro che folclore. È il clima che emerge dalle paroledeiintercettazioni, confermato da Massimiliano Fazzari, il collaboratore di giustizia originario di Rosarno che ai pm dice: “Sono come la ‘ndrangheta, sono tanti”. Diversi gli episodi emersi dalle indagini, come la minaccia di incendiare un pub “concorrente” del Quadraro, le botte inferte a un debitore a cui viene anche sequestrato “in pegno” un motorino o le intimidazioni all’orchestra durante il funerale di Vittoriodel 25 agosto 2015, costretta a suonare la musica de Il Padrino al grido di “qui ...