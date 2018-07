Casamonica | la gerarchia del clan svelata dall’ex moglie del boss | “Non c’è un capo dei

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) Una donna giovane che ha deciso di dire basta a soprusi e violenze. E che, per amore dei propri figli, ha iniziato a collaborare con i magistrati permettendo loro di infliggere un colpo forse mortale aldivenuto simbolo della malavita capitolina. Gran parte del merito dell’operazione Gramigna, che ha portato all’arresto di 38 persone, per di più appartenenti o affiliati aldei, va a Debora Cerreoni, 34 anni, ex compagna di uno degli esponenti di spicco della nota famiglia sinti, Massimiliano. È stata proprio Debora a tracciare agli inquirenti la mappa delle gerarchie del, a raccontare retroscena ed a confermare quelle fino a quel momento erano solo tesi non dimostrate. “I miei bambini dovranno seguire esempi diversi”, ha scritto in una lettera agli investigatori il 5 agosto 2015. Un matrimonio, quello fra Debora e Massimiliano, celebrato nel 2002 con ...