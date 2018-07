ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Casamonica, i magistrati: “Il conduttore Marco Baldini tra le vittime di usura” - ProfetaFassino : RT @fattoquotidiano: Casamonica, i magistrati: “Il conduttore Marco Baldini tra le vittime di usura” - TutteLeNotizie : Casamonica, i magistrati: “Il conduttore Marco Baldini tra le vittime di usura” - lumandre1 : RT @fattoquotidiano: Casamonica, i magistrati: “Il conduttore Marco Baldini tra le vittime di usura” -

(Di martedì 17 luglio 2018), ilradiofonico ex spalla di Fiorello su Radio 2, è stato vittima di usura da parte del clan. A rivelarlo Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Distrettuale antimafia di Roma, durante la conferenza stampa sull’operazione che ha portato all’arresto di numerosi esponenti della famiglia sinti romana, del clan Spada e di un appartenente alla cosca ‘ndranghetista degli Strangio. Il dj in passato ha avuto seri problemi economici legati al gioco d’azzardo di cui non ha mai fatto mistero. Come, tante le famigliedi usura, estorsione e racket, come riferito dagli inquirenti. Alcune di loro hanno contribuito alle indagini “durate anni”, come sottolineato dallo stesso Prestipino. Fra i testimoni chiave anche due collaboratori di giustizia e la ex compagna di uno degli arrestati. “È molto ...