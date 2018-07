huffingtonpost

: Casamonica History. Ascesa e declino in 5 video simbolo - HuffPostItalia : Casamonica History. Ascesa e declino in 5 video simbolo -

(Di martedì 17 luglio 2018) In origine furono le note del Padrino, ad accompagnare la salma del boss Vittorio, morto nell'agosto del 2015. Da quel giorno che ha portato agli onori della cronaca la famiglia, oggi decimata da 31 arresti (più 6 ricercati) tra Roma e la Calabria, sono passati tre anni. E tanti casi di cronaca, con protagonista sempre la loro, i nomadi romani che dagli anni '70 si sono stabiliti e hanno fatto affari illeciti nella Capitale.IL FUNERALE DEL BOSS - Laè fatta di immagini forti, spesso sfarzose. La prima che fa il giro d'Italia è quella del funerale di Vittorio, 65 anni. Le note composte da Nino Rota per The Godfather, Il Padrino, fanno da colonna sonora all'estremo saluto del boss. In cielo un elicottero sorvola piazza San Giovanni Bosco con, in terra, sei cavalli neri che trainano unacarrozza antica. "Hai conquistato Roma ora ...