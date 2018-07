meteoweb.eu

: #Casamonica, ai funerali show banda fu costretta a suonare il Padrino - BinaryOptionEU : #Casamonica, ai funerali show banda fu costretta a suonare il Padrino - AdelBScott : RT @FOrfei: @kitta1979 @Marcellinosuper @FedeAngeli @repubblica E certo, perché secondo lei un indagine del genere è iniziata due mesi fa.… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – I musicisti al funeraledi Vittorio, che si svolse il 20 agosto 2015 nella parrocchia Don Bosco a Roma, furono sostanzialmente costretti ail. E’ quanto emerge dall’ordinanza per gli arresti nel messo a segno oggi dai carabinieri del comando provinciale di Roma. Due degli odierni indagati nell’operazione di oggi, come emerge dall’ordinanza, portarono il feretro a spalla insieme ad altre due persone.Nell’ordinanza si ricorda che i musicisti furono ascoltati dalla pg come persone informate dei fatti. Uno dei componenti dellaha raccontato che avrebbero volutole marce funebri, ma un uomo gli si è avvicinato dicendogli che dovevanoil. I musicisti, pur affermando di non aver ricevuto minacce esplicite, hanno riferito di aver percepito il rischio di ripercussioni ...