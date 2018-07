Casamonica | 33 arresti da Roma alla Calabria Sigilli a disco e locali Baldini

ilmessaggero

: 31 arresti per mafia, spaccio di droga e usura di esponenti del clan dei Casamonica (quelli chi mi avevano minaccia… - matteosalvinimi : 31 arresti per mafia, spaccio di droga e usura di esponenti del clan dei Casamonica (quelli chi mi avevano minaccia… - NicolaMorra63 : Un plauso agli inquirenti. Con la consapevolezza che l’attenzione deve essere massima SEMPRE! Roma, colpo ai Casam… - repubblica : ?? #Mafia, scacco al clan #Casamonica: 37 arresti tra Roma e Reggio Calabria -

(Di martedì 17 luglio 2018) «È la famiglia più pericolosa d'Italia, perché sono degli animali che squartano le persone, lo sanno tutti, sparano in testa veramente perché so zingari, so...