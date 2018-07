Casamonica | 31 arresti nel clan Il giudice | «droga | usura | estorsione con metodo

Scacco ai Casamonica : 37 arresti - contestato il reato di mafia : I carabinieri del Comando provinciale di Roma sono impegnati tra la capitale e le province di Reggio Calabria e Cosenza nell'esecuzione di 37 misure cautelari in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione distrettuale anti mafia , a carico di persone alle quali viene contestato anche l'articolo 416 bis del codice penale, "per avere costituito e preso parte all'associazione mafiosa ...

Usura ed estorsione - 9 arresti : banda legata a Casamonica e camorra terrorizzava imprenditori : imprenditori minacciati e picchiati da una banda di Usura i. E a capo dell'organizzazione criminale c'era Mario Licenziato, criminale conosciuto alle forze dell'ordine, che non solo aveva rapporti con ...

Usura : prestavano denaro con tassi fino al 570% - 7 arresti a Roma - legami con Casamonica e Zaza - : prestavano soldi a strozzo per lo più a imprenditori in difficoltà, con tassi del 100% con punte fino al 570%, ricorrendo a violenze o minacce per ottenerne la restituzione o appropriandosi di beni ...