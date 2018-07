Casa di Montecarlo | Fini rinviato a giudizio | dimostrerò la mia estraneità ai

blogo

: Fini, Tulliani e Corallo per riciclaggio. Casa di Montecarlo e conti off shore - TgLa7 : Fini, Tulliani e Corallo per riciclaggio. Casa di Montecarlo e conti off shore - PellegriniLuisa : RT @petergomezblog: Gianfranco Fini a processo per la casa di Montecarlo. Imputati anche il “re delle slot” Corallo e i fratelli Tulliani h… - massimoneri90 : Fini a giudizio per la casa di Montecarlo Imputati anche i Tulliani e Corallo -

(Di martedì 17 luglio 2018) Gianfrancoper l'accusa di concorso in riciclaggio nell'inchiesta relativa alla vicenda delladi. A decidere il processo per l'ex presidente della Camera è stato il gup di Roma che ha disposto il rinvio aper la medesima ipotesi di reato anche per la compagna di, Elisabetta Tulliani, il fratello e il padre della donna. Aanche il re delle slot Francesco Corallo e altri cinque indagati tra cui l'ex deputato di Forza Italia Amedeo Laboccetta. A loro la procura contesta l'associazione a delinquere finalizzata al peculato, al riciclaggio e all'evasione fiscale, a seconda delle posizioni degli indagati.Dalla non trasparente operazione di compravendita di un appartamento a, lasciato in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, erano partite le indagini che si erano concentrate poi sui Tulliani ...