Carta e cartone | i falsi miti su raccolta differenziata e riciclo

Carta & cartone - 10 regole per una raccolta di qualità : Roma, 16 lug. . (AdnKronos) – Puntare ad una raccolta differenziata di qualità. E’ questo l’obiettivo di Comieco, il consorzio nazionale recupero e riciclo di imballaggi a base cellulosica, che ricorda le 10 regole da seguire nella raccolta di Carta e cartone. 1. Solo Carta e cartone: no a nastri adesivi, punti metallici e altri materiali non cellulosici (come ad esempio il film di plastica che avvolge le riviste). 2. ...

Differenziata - getta cartone nella Carta : rischia di finire in galera : Una multa salata per un errore che forse in molti riterranno banale, ma che gli svizzeri puniscono con una sanzione. Ben 200 euro di franchi di ammenda per aver gettato un po' di cartone nel container della carta.Siamo a Neuchatel, Svizzera romanda. Il 75enne a ben vedere rischiava di dover pagare 260 franchi e rischiava pure il carcere (2 giorni) a causa dell'insolvenza. In Ticino mischiare carta e cartone è possibile, ma non a Neuchâtel. E ...

