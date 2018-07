Caro Massimo D' Alema | dovevi andare in pensione da tempo

Massimo Troisi - arriva la laurea nel giorno del suo compleanno. De Caro : «Ci vorrebbe un'altra Smorfia» : 'La laurea per Massimo Troisi . La cerimonia sarà il 19 febbraio 2019, l'abbiamo concordato con Gaetano Manfredi e Arturo De Vivo, Rettore e Prorettore dell'Università Federico II di Napoli'. Enzo ...

Enzo DeCaro/ "Quando Massimo Troisi interpretò la Passione di Cristo" (Che tempo che fa) : Enzo Decaro ospite a Che tempo che fa: "Vi racconto come ho conosciuto Troisi". L'attore napoletano interpretava Gesù in un film "sacro". "Ma non era adatto".(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 23:31:00 GMT)