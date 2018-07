Carige | Malacalza attacca anche la Bce

Banca Carige - Malacalza si dimette per divergenze su governance : Teleborsa, - Come preannunciato, Vittorio Malacalza azionista di riferimento di Banca Carige ha rassegnato le dimissioni da amministratore della Banca genovese , "con effetto dal momento in cui la ...

Guerra totale in Carige fra Malacalza e Fiorentino - sostenuto da Mincione - : Guerra totale al vertice di Banca Carige. Le tensioni tra l'azionista forte Malacalza e il capo azienda sono arrivate allo zenit. Risultato: il vicepresidente Vittorio Malacalza, dopo già altre 3 ...

Carige - dietro l'annuncio di dimissioni di Malacalza il pranzo Fiorentino-Lanzalone e la telefonata di Di Maio : Il primo azionista contesta l'amministratore delegato per l’intercettazione con il costruttore Parnasi e per l’incontro con l’avvocato arrestato in cui telefonò il vice premier

Carige - il “terremoto” continua. Malacalza a sorpresa : «Esco dal Cda» : Il numero due dell’istituto di credito ha annunciato di lasciare il board. E’ il quarto membro a dimettersi in due settimane. «Ma non rinuncio all’impegno per il rilancio della banca»

