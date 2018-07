Cannabis ai bambini | la mamma del piccolo Claudio | “Le crisi epilettiche sono sparite”

fanpage

: @paolodiazzi @BarillariM5S E aggiungerei fumo cannabis unioni gay con la possibilità di avere dei bambini che ne dice? - Licia11671383 : @paolodiazzi @BarillariM5S E aggiungerei fumo cannabis unioni gay con la possibilità di avere dei bambini che ne dice? - Decision201813 : RT @Lampascione: @cliffo__ @FilSava Prossimo mese facciamo la festa della cannabis per seguire quella con la coca Poi quella dello stuprato… - luca82821982 : RT @Lampascione: @cliffo__ @FilSava Prossimo mese facciamo la festa della cannabis per seguire quella con la coca Poi quella dello stuprato… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Laterapeutica si sta rivelando come un trattamento efficace per l'epilessia pediatrica che non risponde ai farmaci tradizionali, come testimonia il caso delMatteo.