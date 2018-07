Cani uccisi in contrada Gurrieri a Vittoria

Polpette avvelenate - massacro in Calabria : 20 Cani uccisi in sei mesi. Ora si teme per i bambini : Bocconi-esche a forma di Polpette: all'interno anche la stricnina. Così sono morti almeno venti cani a Ricadi, vicino Tropea: l’ultima uccisa è Sara, una trovatella di cinque anni. Il sindaco sostiene che non vi sono denunce, ma le associazioni animaliste assicurano: "Numerosi casi in tutta la Regione"Continua a leggere