Camerino | due anni dopo il terremoto

(Di martedì 17 luglio 2018) Il silenzio è spettrale. Cammino nel centro storico diaccompagnata da Massimo, da sua moglie e da una volontaria della Protezione Civile grazie alla quale possiamo entrare nella zona rossa, ancora blindata, a duedal sisma. Mi guardo intorno e faccio una gran fatica a riconoscere la città vivace e chiassosa delle serate universitarie. La piazza che era quella della "movida", quella dove il venerdì sera non riuscivi a camminare è lo spettro di se stessa. Fa male, malissimo.Massimo mi fa entrare a casa sua. Dall'esterno sembra una normale casa di uno delle migliaia di centri storici italiani. Sembra tutto a posto. Così ha pensato Massimo la mattinala grande scossa del 26 ottobre, quella, tra le altre, per loro più devastante. Sembra tutto a posto, esternamene. L'occhio non corre subito su quella grossa crepa nascosta nella ...