Camera | domani Bonafede | Bongiorno e Lezzi a Question time

Dl dignità - al via esame Camera - da domani audizioni : Roma, 16 lug., askanews, - Ha preso il via nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera l'iter parlamentare del Dl dignità varato nelle scorse settimane dal governo. Da domani si svolgerà il ciclo ...

Taglio vitalizi - Di Maio al Fatto.it : “C’è la piena disponibilità della Lega. Spero già domani alla Camera” : “Noi ci aspettiamo che i vitalizi vengano aboliti sul serio senza annacquare i conti perché l’obiettivo è tagliare il 99%-100% dei soldi che vanno ingiustamente agli ex parlamentari e su questo la Lega mi ha dato tutta la disponibilità a votare il Taglio dei vitalizi”. Lo ha detto al fattoquotidiano.it il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine dell’audizione in Senato, sottolineando: ...

Vitalizi : domani atteso stop alla Camera - ma M5S teme ‘sgambetto’ Lega : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Dovrebbe essere domani la giornata decisiva. Quella in cui l’ufficio di presidenza della Camera abolirà i Vitalizi, incassando il risultato di una delle battaglie fiore all’occhiello del M5S. Ma c’è un timore che agita i pentastellati: il dubbio di uno ‘sgambetto’ della Lega sulla strada dell’approvazione alla delibera Fico. Per questo, sin dalle prime ore del mattino, in ...

Milan - sentenza Uefa : 2 anni senza coppe?/ Ultime notizie - atteso tra oggi e domani verdetto Camera Giudicante : Milan, sentenza Uefa: due anni fuori dalle coppe? Martedì 26 giugno 2018, i rossoneri rischiano l'esclusione dall'Europa League dopo la bocciatura del settlement agreement, le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Camera - domani la delibera sui vitalizi : 16.31 "domani alle 8,30 ho convocato l'ufficio di presidenza di Montecitorio dove presenterò la delibera per il superamento dei vitalizi". Lo ha annunciato il presidente della Camera, Roberto Fico, su Twitter, confermando così le intenzioni sul taglio dei vitalizi agli ex parlamentari.

Vitalizi - Fico annuncia : “Domani in ufficio di presidenza alla Camera presenterò la delibera per il superamento” : C’è una data per l’avvio della discussione sull’abolizione dei Vitalizi. Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato per mercoledì 27 giugno alle 8.30 l’ufficio di presidenza dove “presenterà la delibera per il superamento dei Vitalizi”. Nei giorni scorsi Luigi Di Maio aveva annunciato che questa sarebbe stata la settimana decisiva per l’intervento. Domani alle 8.30 ho convocato l’ufficio di ...

Ue : domani convegno M5S alla Camera presente Fico : Roma, 24 giu. (AdnKronos) – ‘Sovranità Italia, Europa: quale Unione?”. domani, alle 17.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera, si svolgerà il decimo appuntamento di “Parole guerriere seminari rivoluzionari”. Parteciperanno all’evento Dalila Nesci, parlamentare Movimento 5 Stelle promotrice di “Parole guerriere”, Roberto Fico, presidente della Camera,i Andrea Cioffi, senatore ...

Milan - domani alle 9 l’udienza davanti alla Camera giudicante della Uefa : domani mattina una delegazione rossonera sarà a Nyon per l'udienza di fronte alla Camera giudicante della Uefa: verdetto atteso nel giro di 48-72 ore. L'articolo Milan, domani alle 9 l’udienza davanti alla Camera giudicante della Uefa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - domani alle 9 davanti alla Camera giudicante dell'Uefa : È fissata per domani alle 9 l'udienza del Milan davanti alla Camera giudicante della Uefa, chiamata a decidere le sanzioni per il club rossonero, che si è visto negare la richiesta di Settlement ...

**Governo : Conte - domani Camera e poi inizia davvero lavoro per il Paese** : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il #governodelcambiamento ha ottenuto la fiducia del Senato. domani si prosegue alla Camera e poi si inizia davvero a lavorare per il Paese”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Conte, domani Camera e poi inizia davvero lavoro per il Paese** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Conte alla prova fiducia : «Europa la nostra casa - ma più vicina alla gente». Oggi fiducia al Senato - domani alla Camera : E' il contratto di governo la pietra angolare su cui si fonda la casa comune di 5Stelle e Lega, l'esecutivo gialloverde. E Giuseppe Conte, Oggi in Senato per chiedere la fiducia al...

Oggi il debutto di Conte in Parlamento : discorso al Senato e poi il voto per la fiducia. Domani si replica alla Camera : Primi passi ufficiali in Parlamento per il governo formato da Lega e Movimento Cinquestelle: questa mattina esordio del premier che esporrà il suo discorso programmatico a Palazzo Madama -

Conte al lavoro sul 'programma del cambiamento' Domani fiducia al Senato - mercoledì alla Camera : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario Domani della fiducia. Alle 12 sono previste le ...