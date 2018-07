Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 17 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo presentato - Higuain sul piede di partenza. Morata conteso tra Napoli e Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 16 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 17 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : ... oggi visite al J Medical Center, poi la fima con la Juventus e alle 18.30 la conferenza stampa di presentazione , LIVE streaming su skyy sport.it, Ecco cosa è successo domenica La giornata è stata ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 16 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo si presenta! Rugani verso il Chelsea? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 15 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 16 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all'... : ... Il Vasco Da Gama annuncia ufficialmente l'ingaggio di Maxi Lopez che lascia l'Italia dopo l'ultima stagione vissuta all'Udinese 8.30 MILAN: La Gazzetta dello Sport svela i piani del Fondo Elliot. ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi live : Buona la prima di Ancelotti che si gode Fabian Ruiz , al primo gol con la maglia del Napoli al Gozzano, e sorridendo ha detto ai microfoni di Sky Sport: "L'attaccante? Non sono affari vostri". ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all’Inter? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 14 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: domenica 15 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - tutte le trattative. Jorginho al Chelsea : Il Napoli cede il centrocampista ex Hellas Verona ai londinesi. La Roma è vicina al rinnovo di Florenzi ed è attenta alla situazione Alisson; il Genoa porta a casa Kouamé e Romero

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE. Sarri ufficiale al Chelsea : ... il ct Roberto Martinez ha espresso anche un parere sul possibile trasferimento di Eden Hazard al Real Madrid : "Potrebbe giocare in qualsiasi squadra del mondo". 8.51 - CR7 sta arrivando Cresce l'...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di sabato 14 luglio in DIRETTA : Napoli - pressing su Cavani. Juventus in uscita : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 13 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : 8.20 - Marca: Neymar? Il Real prima parlerà con il Psg La versione online del quotidiano spanolo torna sull'ìpotesi del brasilano Neymar al Real Madrid, chiarendo che il club merengue, nel caso in cui ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 13 luglio in DIRETTA : Napoli forte su Cavani! L’Inter punta Vrsaljko : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 12 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Inter - Vrsaljko nome caldo per la fascia destra : le alternative sono tutte made in italy : Inter, dopo l’addio di Cancelo il nome caldo sulla fascia destra è quello di Sime Vrsaljko: resta da convincere l’Atletico Madrid sulla formula del prestito. Le alternative sono tutte italiane Nonostante l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus abbia un po’ coperto il Calciomercato delle altre società italiane, l’Inter resta sempre molto attiva sul fronte acquisti. Dopo aver sistemato ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 13 luglio in DIRETTA : la Juventus spinge per Marcelo? Napoli e Inter attive : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 12 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : 7.30 La Gazzetta dello Sport: "Nuovo Milan, spunta Leo" Apertura della Rosa dedicata alla nascita del "nuovo" Milan. Con Paolo Scaroni presidente il brasiliano potrebbe tornare per ricoprire il ruolo ...