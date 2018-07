Calciomercato Torino - definita una cessione nelle ultime ore : 1/9 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Calciomercato Torino - ecco l’attaccante Damascan : L’attaccante Vitalie Damascan, capocannoniere l’anno scorso nel campionato moldavo con la maglia dello Sheriff Tiraspol, ha firmato per il Torino. Diciannove anni, è cresciuto calcisticamente nello Zimbru Chisinau; dal marzo 2017 allo Sheriff Tiraspol per cui ha giocato 33 partite, segnando 22 reti. Ha collezionato 9 presenze in campo internazionale, tra qualificazioni alla Champions e all’Europa League. “Damascan è ...

Calciomercato Torino - ecco perché è saltato l’arrivo di Bruno Peres : le cifre del suo trasferimento al Sao Paulo : La Roma ha ufficializzato il passaggio di Bruno Peres al Sao Paulo, rimasto per lungo tempo un obiettivo anche del Torino E’ finita l’esperienza in Italia per Bruno Peres, il difensore brasiliano lascia la Roma per trasferirsi al Sao Paulo. Una beffa soprattutto per il Torino, che aveva seguito a lungo il calciatore sudamericano, arrivando ad un passo dalla chiusura della trattativa. LaPresse/Gerardo Cafaro Ci ha creduto di più ...

Calciomercato : il Torino ci prova per Martella - sul piatto il cartellino di Ajeti (RUMORS) : Partito ufficialmente il ritiro estivo del Crotone, formazione che ha iniziato a programmare il suo futuro nel campionato cadetto. In attesa di conoscere gli esiti del processo sportivo che verra' consumato nella giornata di martedì 17 luglio presso il Tribunale Federale Nazionale e che vedra' protagonista il Chievo Verona, la compagine pitagorica, indipendentemente dalla categoria che andra' ad affrontare, si è concentrata sulla ripresa dei ...

Calciomercato - a Torino è tutto pronto per il CR7 Day : Sarà un lunedì speciale per i tifosi bianconeri pronti ad abbracciare Cristiano Ronaldo. Si prevede un'affluenza record nella zona della Continassa, dove, in mattinata il fuoriclasse portoghese ...

Calciomercato Torino - si pensa ad uno scambio con il Crotone : Calciomercato Torino – Ultime ore calde in Calciomercato in casa Torino, il club granata al lavoro per rinforzare la rossa da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. La trattativa col Genoa per Laxalt è molto complessa e dunque Petrachi sta cercando nuove soluzioni per accontentare Mazzarri. L’ultima idea arriva da Crotone, la società calabrese ha chiesto Ajeti ai granata ed in risposta il Torino ha rilanciato: “dateci Martella”, le ...

Calciomercato Torino - Bremer lascia il ritiro : Torino - Il difensore brasiliano Gleison Bremer , uno dei nuovi acquisti del Torino , ha lasciato temporaneamente il ritiro granata a Bormio "per tornare in Brasile e completare la documentazione ...

Calciomercato - si accende il duello Torino-Genoa : un obiettivo comune - ma non solo… : Torino-Genoa si scalda l’asse tra i due club che sul mercato si stanno incontrando (e scontrando) spesso e volentieri Torino-Genoa un asse caldissimo in queste ore in chiave Calciomercato. I due club si stanno infatti contendendo il centrocampista dell’Empoli Krunic, calciatore molto interessante messosi in luce nella passata stagione in Serie B. Come detto, il calciatore bosniaco interessa sia al Torino che al Genoa, club alla ...

Calciomercato Torino - la richiesta di Mazzarri : c’è una lacuna in rosa : Torino alla ricerca di un terzino di fascia sinistra dopo l’addio di Barreca ceduto al Monaco nell’ambito dell’operazione Meitè Il Torino ha una lacuna da colmare sulla corsia di sinistra. Molinaro ha salutato la truppa di Mazzarri, così come Barreca, ceduto al Monaco nell’ambito dell’operazione che ha portato Meitè in granata. Dunque, per il nuovo 3-5-2 di Mazzarri, serve un esterno di sinistra, capace di ...

Calciomercato Torino : preso il portiere Rosati : Un altro arrivo in casa Torino: è il portiere Antonio Rosati, 35 anni, nelle ultime tre stagioni al Perugia, in Serie B. Con Walter Mazzarri ha già giocato due stagioni, nel 2011/12 e 2012/13, prima di passare al Sassuolo. La sua più lunga esperienza è stata al Lecce: 115 presenze in cinque stagioni, tra Serie A e B. Al Toro sarà il vice di Salvatore Sirigu. Il neoarrivato ha firmato un contratto di un anno.L'articolo Calciomercato Torino: ...

Calciomercato - UFFICIALE : Cristiano Ronaldo è della Juventus! A Torino arriva il più grande del mondo : Ora sì, è UFFICIALE: Cristiano Ronaldo vestirà la maglia della Juventus il prossimo anno. Una settimana lunga, lunghissima, fatta di voci, notizie, alcune vere e altre presunte, è finalmente giunta al termine: CR7 sbarca in Serie A. L’annuncio è arrivato direttamente dal Real Madrid, che ha rilasciato un comunicato UFFICIALE rivelando i dettagli dell’operazione, già ampiamente anticipati nei giorni scorsi. L’affare del secolo è ...

Calciomercato Torino - Meitè è ufficialmente un giocatore dei granata : Dopo le visite mediche di ieri è arrivata anche la comunicazione ufficiale: Soualiho Meité è un calciatore del Torino. Il centrocampista francese, proveniente dal Monaco, ha firmato il contratto che lo legherà ai granata e già in giornata inizierà la preparazione fisica con il resto dei compagni nel ritiro di Bormio. “La Serie A è un campionato difficile – spiega, nella nota pubblicata sul sito della società, il centrocampista ...

Calciomercato Torino : Barreca ceduto al Monaco : Il Torino ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del difensore Antonio Barreca al Monaco. Nel confermare con una nota il trasferimento del giocatore 23enne il club granata ha voluto ringraziare Barreca augurandogli buona fortuna per l’avventura a Montecarlo. (AdnKronos)L'articolo Calciomercato Torino: Barreca ceduto al Monaco sembra essere il primo su CalcioWeb.