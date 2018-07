Calciomercato Livorno - arrivano Kozak e Dainelli : Altri due colpi di mercato per il Livorno sono arrivati alla corte del tecnico Cristiano Lucarelli. Oggi la società toscana ha presentato ufficialmente un nuovo attaccante, il ceco Libor Kozak e un difensore, l’esperto Dario Dainelli. La società ha annunciato di aver acquistato entrambi a titolo definitivo. Kodak, 29/enne, lo scorso anno era al Bari in serie B, mentre Dario Dainelli, 39 anni, lo scorso anno era in forza al Chievo ...

Calciomercato Atalanta : Agazzi in prestito al Livorno : L’Atalanta ha annunciato sul proprio sito ufficiale il trasferimento al Livorno di Davide Agazzi. Il centrocampista, classe ’93, prodotto del settore giovanile nerazzurro da cui è uscito nell’estate 2012 e reduce da due annate al Foggia tra C e B, approda nella società neopromossa nella serie cadetta con la formula del prestito con diritto di riscatto. In precedenza aveva giocato, sempre a titolo temporaneo, due stagioni ...

Calciomercato Livorno - ufficiale - Lucarelli torna da allenatore : Livorno - E' ufficiale, Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore del Livorno per la stagione 2018/19. "Lucarelli, livornese doc, è una delle bandiere della società amaranto con la quale ha giocato ...

Calciomercato Livorno - Parisi nuovo arrivo : Livorno - nuovo arrivo in casa amaranto: il Livorno ha infatti annunciato l'acquisto del difensore Tino Parisi dal Siracusa . Il ragazzo, classe 1995, ha vestito in passato la maglia del Catania e ...

Calciomercato rovente : Salernitana top - Foggia sul bomber - lotta Lecce - Livorno : Il Calciomercato inizierà ufficialmente a luglio e per la sessione estiva quest'anno c'è un'importante novità: finirà a metà agosto (dovrebbe essere il 18 agosto l'ultimo giorno utile) e non più a fine agosto - inizio settembre. Forse proprio per ovviare al problema di avere meno giorni a disposizione nel mercato, i direttori sportivi di varie società di Serie B e i manager dei calciatori sono già al lavoro. I cellulari sono diventati bollenti ...