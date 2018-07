Calciomercato LIVE | tutte le trattative di martedì 17 luglio in DIRETTA | Cristiano

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo lunedì La giornata di presentazione di Cristiano Ronaldo a Torino si è presa tutti i titoli. Il portoghese è arrivato attorno alle 9.45 al J Medical per sostenere le visite ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : ... oggi visite al J Medical Center, poi la fima con la Juventus e alle 18.30 la conferenza stampa di presentazione , LIVE streaming su skyy sport.it, Ecco cosa è successo domenica La giornata è stata ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 16 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo si presenta! Rugani verso il Chelsea? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 15 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 16 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Roma – Settimana calda per l’addio di Alisson : Liverpool in vantaggio sul Chelsea - ma occhio a Courtois : Il Calciomercato della Roma si infiamma, Settimana calda per la possibile cessione di Alisson: duello Liverpool-Chelsea per il portiere giallorosso Mondiale finito, adesso è tempo di dedicarsi interamente al Calciomercato. Quello della Roma si infiamma, per una Settimana davvero caldissima sul fronte portieri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Alisson, richiesto in Premier League da Liverpool e Chelsea. I ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all'... : ... Il Vasco Da Gama annuncia ufficialmente l'ingaggio di Maxi Lopez che lascia l'Italia dopo l'ultima stagione vissuta all'Udinese 8.30 MILAN: La Gazzetta dello Sport svela i piani del Fondo Elliot. ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi live : Buona la prima di Ancelotti che si gode Fabian Ruiz , al primo gol con la maglia del Napoli al Gozzano, e sorridendo ha detto ai microfoni di Sky Sport: "L'attaccante? Non sono affari vostri". ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all’Inter? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 14 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: domenica 15 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE. Sarri ufficiale al Chelsea : ... il ct Roberto Martinez ha espresso anche un parere sul possibile trasferimento di Eden Hazard al Real Madrid : "Potrebbe giocare in qualsiasi squadra del mondo". 8.51 - CR7 sta arrivando Cresce l'...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di sabato 14 luglio in DIRETTA : Napoli - pressing su Cavani. Juventus in uscita : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 13 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : 8.20 - Marca: Neymar? Il Real prima parlerà con il Psg La versione online del quotidiano spanolo torna sull'ìpotesi del brasilano Neymar al Real Madrid, chiarendo che il club merengue, nel caso in cui ...

Calciomercato : il Liverpool acquista Shaqiri : Xherdan Shaqiri è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool. Il club inglese ha comunicato di aver prelevato lo svizzero dallo Stoke City che secondo il Liverpool Echo, incasserà 13 milioni di sterline.L'articolo Calciomercato: il Liverpool acquista Shaqiri sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Roma : Florenzi verso il rinnovo - Liverpool su Alisson (RUMORS) : Le squadre di serie A sono gia' al lavoro sul campo ma prima dell'inizio del campionato sara' sempre il Calciomercato a tenere banco. Le grandi manovre proseguono anche in casa Roma con i giallorossi di Di Francesco che possono vantare gia' dieci colpi messi a segno. Ci sono però diversi rumors che riguardano giocatori fondamentali della rosa capitolina, vale a dire Florenzi e Alisson [VIDEO]. Due titolari della formazione tipo della Roma per la ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 13 luglio in DIRETTA : Napoli forte su Cavani! L’Inter punta Vrsaljko : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 12 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 13 luglio in DIRETTA : la Juventus spinge per Marcelo? Napoli e Inter attive : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 12 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...