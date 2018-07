Calciomercato Inter | presa decisione su Perisic

Calciomercato - Inter : idea Henrichs. Napoli - pressing per Lainer : Calciomercato sempre più rovente, tante le trattative pronte a entrare nel vivo. In casa Inter l'obiettivo principale al momento è quello di regalare a Luciano Spalletti un nuovo esterno destro: il ...

Inter - il grande sogno nerazzurro per la “fase 2” del Calciomercato : L’Inter sta ‘covando’ un altro grande colpo per la sessione estiva del calciomercato: ecco cosa ha in mente il ds nerazzurro Piero Ausilio L’Inter sta lavorando alla grande sul mercato. I botti altrui, quali CR7 alla Juventus, non devono e non possono oscurare le ottime mosse nerazzurre. Gli acquisti giunti alla corte di Spalletti sono di primissima fascia, da Nainggolan a De Vrij, passando per Lautaro Martinez, ...

Calciomercato - Mourinho : 'L'arrivo di CR7 rilancia la Serie A. Inter e altre non siano passive' : ... la Serie A ora è diventato uno dei campionati migliori del mondo. Nel calcio tutto può cambiare, se cambia la prospettiva di società come Inter, Napoli, Roma e Milan se non accettano in modo passivo ...

Calciomercato Inter - clausola scaduta : Icardi verso il rinnovo : La finestra di mercato di valenza della clausola è scaduta: ora Icardi può rinnovare. Intanto sul mercato spunta Paredes

Calciomercato Inter – Centrocampo - una poltrona per 3 : Paredes - Kovacic e un interessate prospetto della Serie A : Calciomercato Inter, nerazzurri alla ricerca di un centrocampista: sondati i profili di Paredes e Kovacic, prende credibilità anche l’ipotesi Freuler Dopo l’arrivo di Nainggolan, il Centrocampo dell’Inter ha bisogno di un’ultima pedina per essere puntellato. Se Brozovic appare rinato dopo il Mondiale, il possibile addio di Vecino, richiesto dal Chelsea, spinge Piero Ausilio alla ricerca di un nuovo calciatore per la ...

Calciomercato Inter - Chiesa o Di Maria se parte Perisic : MILANO - L' Inter si deve guardare dagli assalti del Manchester United a Ivan Perisic : l'esterno croato, ora in procinto di giocarsi il Mondiale con la sua nazionale, è nel mirino di Josè Mourinho ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all’Inter? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 14 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: domenica 15 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - BBC : 'Darmian tra Inter e Juve' : TORINO - Sembrano dividersi le strade di Matteo Darmian e del Manchester United , o almeno così riporta la BBC : secondo l'emittente pubblica infatti i Red Devils stanno lavorando in uscita. L'ex ...

Calciomercato Inter - ufficiale : risolto in anticipo il prestito di Bastoni all'Atalanta : MILANO - Alessandro Bastoni sarà da subito un giocatore dell' Inter : la società meneghina ha infatti annunciato ufficialmente la risoluzione anticipata del prestito del ragazzo all' Atalanta , club ...

Calciomercato - voci dall'estero : 'Mourinho vuole Perisic : l'Inter pensa a Di Maria' : ROMA - Ivan Perisic torna con decisione nel mirino di Josè Mourinho : secondo 'The Sun' il Manchester United , dopo l'assalto fallito la scorsa estate, avrebbe deciso di puntare nuovamente sul 29enne ...

Calciomercato Inter : Eder in Cina porta soldi per Darmian e Dembele : Dentro o fuori, indietro non si torna. Il mercato cinese chiude alle 18 italiane e Eder ha sciolto gli ultimi dubbi: lo Jiangsu ha il suo attaccante, è andata a segno l'offerta fatta all'italo-...

Calciomercato Inter : un jolly per Luciano Spalletti - si pensa a Leandro Paredes (RUMORS) : In casa Inter [VIDEO]si cerca di trovare gente funzionale ad un percorso in Europa, visto che la prossima stagione sara' quella segnata dal ritorno nelle Uefa Champions League. È vero che i 5 acquisti hanno gia' migliorato la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, ma non possono ancora bastare per assicurare un ricambio fisiologico a stagione in corso, ovviamente per via delle diverse competizioni nelle quali si partecipera'. Per questo ...

Calciomercato Inter - Eder ceduto al Jiangsu : Eder è ufficialmente un giocatore del Jiangsu Suning. Il club cinese ha infatti annunciato, sui propri profilo social, l’acquisto dell’attaccante italo-brasiliano dell’Inter. “Speriamo possa continuare le sue ottime prestazioni sul campo e portare la nostra squadra ad un livello più alto”, scrive la società di proprietà del gruppo Suning. L’affare si è concluso a poche ore dalla chiusura del mercato in ...