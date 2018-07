Calciomercato | il Chelsea fissa il prezzo per Hazard | 226 mln di euro

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo manda via Higuain : mercoledì incontro decisivo col Chelsea - ecco le cifre : L’arrivo di Cristiano Ronaldo spinge Gonzalo Higuain in direzione Chelsea: il bomber argentino mercoledì incontrerà i Blues, prima grande cessione nel Calciomercato della Juventus L’arrivo di Cristiano Ronaldo, presentato quest’oggi con la conferenza stampa ufficiale, ha aggiunto qualità e talento al reparto offensivo della Juvenuts. Un reparto in cui qualcuno è di troppo, e quel qualcuno risponde al nome di Gonzalo ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 16 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo si presenta! Rugani verso il Chelsea? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 15 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 16 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Milan - scade la clausola di Suso! Il Chelsea monitora lo spagnolo - ma il prezzo lo fanno i rossoneri : Nella notte è scaduta la clausola di 38 milioni presente nel contratto di Suso. Intanto il Chelsea segue lo spagnolo per il dopo Hazard: il Calciomercato del Milan entra nel vivo Dalla mezzanotte di ieri, sul contratto di Suso non è presente alcuna clausola. L’offerta da 38 milioni alla quale il Milan non si sarebbe potuto opporre non è più valida, nè per l’Italia, nè per l’estero. Adesso i rossoneri, in caso di cessione, ...

Calciomercato Roma – Settimana calda per l’addio di Alisson : Liverpool in vantaggio sul Chelsea - ma occhio a Courtois : Il Calciomercato della Roma si infiamma, Settimana calda per la possibile cessione di Alisson: duello Liverpool-Chelsea per il portiere giallorosso Mondiale finito, adesso è tempo di dedicarsi interamente al Calciomercato. Quello della Roma si infiamma, per una Settimana davvero caldissima sul fronte portieri. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Alisson, richiesto in Premier League da Liverpool e Chelsea. I ...

Calciomercato - Hazard : 'Cambierei squadra - ma decide il Chelsea. La mia destinazione preferita si sa qual è' : Fine di un'epoca? Forse. Eden Hazard, dopo aver conquistato il terzo posto ai Mondiali con il suo Belgio, ha aperto ad una cessione, dopo le sei stagioni trascorse con la maglia del Chelsea. "Potrebbe ...

Calciomercato - tutte le trattative. Jorginho al Chelsea : Il Napoli cede il centrocampista ex Hellas Verona ai londinesi. La Roma è vicina al rinnovo di Florenzi ed è attenta alla situazione Alisson; il Genoa porta a casa Kouamé e Romero

Calciomercato - il Chelsea ufficializza Jorginho : Il giorno degli annunci al Chelsea. Dopo quello del nuovo tecnico Maurizio Sarri, il club londinese ha ufficializzato sul proprio sito anche l’arrivo di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano proveniente dal Napoli per una cifra che non è stata resa nota. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, che quindi scadrà a giugno 2023, e come numero di maglia avrà il 5.L'articolo Calciomercato, il Chelsea ufficializza Jorginho ...

Calciomercato Chelsea - ufficiale Jorginho : 'Premier - non vedo l'ora' : Dopo Sarri, anche Jorginho. Il centrocampista approda a Stamford Bridge e firma un contratto di 5 anni, è ufficiale. Dopo 5 anni nel Napoli, 6 gol e 160 presenze, Jorginho seguirà il suo allenatore. ...

Calciomercato Chelsea - ufficiale Sarri : 'Vincere e divertire'. Zola il suo secondo : Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del club confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo. Auguriamo a Maurizio ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE. Sarri ufficiale al Chelsea : ... il ct Roberto Martinez ha espresso anche un parere sul possibile trasferimento di Eden Hazard al Real Madrid : "Potrebbe giocare in qualsiasi squadra del mondo". 8.51 - CR7 sta arrivando Cresce l'...

Calciomercato Chelsea - assalto ad Alisson. Obiettivo Higuain per l'attacco : E' arrivata l'ufficialità dell'addio di Antonio Conte, a Stamford Bridge è iniziata l'era Maurizio Sarri. L'ex allenatore del Napoli ha firmato in giornata con il Chelsea, pronto per una nuova, ...

Calciomercato - Conte-Chelsea : ufficiale il divorzio : Un addio annunciato da tempo, che oggi è stato sancito da un freddo comunicato stampa. Antonio Conte e il Chelsea "si separano", così recita il testo; ma a dispetto dell'augurio finale di rito, la ...

Calciomercato Juventus - si complica l’affare Higuain-Chelsea : niente soldi - i Blues aprono al clamoroso scambio : Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus è molto attiva sul fronte delle cessioni. Higuain è l’indiziato principale a lasciare Torino, ma la trattativa col Chelsea si complica L’arrivo di Cristiano Ronaldo, accolto con grandissima euforia dall’intero ambiente bianconero, aggiunge una stella di livello assoluto al già folto attacco della Juventus. Sia sotto il profilo numerico, che per ragioni economiche, i ...

Calciomercato - il Chelsea esonera Conte : in arrivo Sarri : Si è sbloccata la situazione per il futuro della panchina del Chelsea. Roman Abramovich ha sollevato dall'incarico Antonio Conte e il suo staff. Questa decisione segna un passaggio fondamentale nella ...