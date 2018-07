Cagliari - 9 gol in amichevole a Pejo : Intanto arrivano buone notizie dal botteghino: già 650 biglietti venduti in prelazione abbonati per l'amichevole dell'8 agosto con l'Atletico Madrid del neo campione del mondo Griezmann. Tutte le ...

Calciomercato - Cerri : «Sogno un gol sotto la curva del Cagliari» : CAGLIARI - Il Cagliari investe su Alberto Cerri : ritorno in Sardegna per il bomber, reduce da una stagione da 15 gol a Perugia, con contratto di cinque anni. L'attaccante, classe 1996, arriva dalla ...

DIRETTA / Cagliari Rapp. Locale (risultato live 2-0) streaming video e tv : Farias torna al gol! : DIRETTA Cagliari Rappresentativa Locale info streaming video e tv: orario e risultato live della prima partita amichevole dei rossoblù (oggi 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:51:00 GMT)

Cagliari - un uomo strangola la moglie e poi si toglie la vita : Cagliari, un uomo strangola la moglie e poi si toglie la vita La tragedia familiare a Senorbì: il 62enne ha prima ucciso la donna e poi si è lanciato nel vuoto nei pressi della cantina sociale dove aveva lavorato Continua a leggere L'articolo Cagliari, un uomo strangola la moglie e poi si toglie la vita proviene da NewsGo.

Calciomercato Cagliari - in calo Lopez. Eder per il mal di gol : Cagliari - Domani prende il via la progettazione. A Milano, il patron Giulini e il ds Carli pianificheranno il futuro del Cagliari . Il dado è tratto e sarà un lunedì tutto da vivere, con la scelta ...

Calciomercato Inter - assalto a Nainggolan! Contatto anche con il Cagliari - proposte due contropartite per Barella : Calciomercato Inter – L’Inter si muove con decisione sul mercato con l’intenzione di regalare una squadra competitiva al tecnico Luciano Spalletti dopo la qualificazione in Champions League. Dopo gli arrivi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, l’obiettivo adesso è quello di rinforzare il centrocampo. Si pensa sempre al pagamento della clausola rescissoria di Strootman ma sempre dalla Roma, Interessa Radja Nainggolan, ...