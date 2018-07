Cade dal materassino e finisce in acqua Disavventura in piscina per Vittorio Sgarbi

Nike - attenta! Dopo Federer ti scappa anche Nadal : il contratto sta per sCadere - ma il rinnovo costerà carissimo : Il contratto di sponsorizzazione fra Nike e Rafa Nadal scadrà a fine anno e il maiorchino pretende un aumento: il bran americano sarà disposto ad accontentarlo? Brutte notizie in arrivo per Nike. Dopo l’addio di Roger Federer, passato ad Uniqlo per una cifra vicina ai 30 milioni a stagione, il brand americano potrebbe perdere anche un altro top player, Rafa Nadal. Nel 2014 il maiorchino aveva firmato un quinquennale da 50 milioni di ...

Bimbo di 3 anni sfugge al controllo e Cade dal balcone - vicino lo prende al volo e lo salva : Il piccolo è sfuggito ai genitori ma per puro caso un vicino si trovava a passare proprio sotto il balcone e lo ha preso al volo dopo che la caduta è stata attutita dal balcone sottostante.Continua a leggere

Due bambini feriti Cadendo da un muretto e dalla bicicletta - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Sono stati curati prima ad Aosta e poi trasferiti a Torino AOSTA. Due bambini di 5 anni sono rimasti feriti ieri in due ...

Napoli - ventunenne muore Cadendo dal quarto piano per guadagnare 35 euro : Quella che vi stiamo per descrivere è l'ennesima vicenda di cui non vorremmo mai sentire parlare perché c'è di mezzo la vita di una persona, tra l'altro anche molto giovane. Un episodio, quello avvenuto a Napoli, che rappresenta bene il momento di difficoltà che la nostra società sta vivendo in questi ultimi anni: un ragazzo di soli 21 anni, Salvatore, è morto per cercare di guadagnarsi 35 euro che i condomini di un palazzo gli avevano promesso ...

Morto Cadendo dal tetto per 30 euro a via Duomo : indagata la proprietaria : Ci sono due indagati per la morte di Salvatore Caliano, il ragazzo di 21 anni caduto dal lucernario di un edificio di via Duomo. Si tratterebbe di due persone legate a quello stabile, tra queste ci ...

Una deCade di successi per Sony : il titolo azionario della compagnia è ai massimi dal 2008 : Nei primi anni del nuovo millennio, nonostante fosse comunque tra gli attori principali dell'industria tecnologica, Sony visse un periodo di forte incertezza a causa di alcune scelte economico-finanziarie errate, ma anche per la comparsa e la crescita di nuove compagnie sul mercato che riuscirono in breve tempo a fare una forte concorrenza al colosso nipponico.Con l'arrivo di Kaz Hirai al timone dell'azienda, Sony riuscì a superare queste ...

Padova - operaio Cade dall’impalcatura e muore. Non indossava l’imbracatura di sicurezza : L'uomo, 45 anni e originario di Modena, è deceduto sul colpo dopo un volo di tre metri. A quanto pare non indossava l'imbracatura.Continua a leggere

Napoli - pulisce il lucernario di un ascensore per 35 euro : Cade dal quarto piano e muore : Napoli - E' morto mentre puliva l'ascensore di un palazzo. Salvatore, 21 anni aveva accettato di pulire quel lucernario per soli 35 euro. La mancanza di esperienza unita alla superficialità non lo ...

Napoli - ministra Grillo all'Ospedale del Mare/ Reparto chiuso per festa primario : “Non doveva acCadere” : Napoli, ministra Giulia Grillo all'Ospedale del Mare dopo il caso del Reparto chiuso per festa primario: “Non doveva accadere”. Oggi pomeriggio ispezione. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:25:00 GMT)

Milano - a Palazzo Reale restauratore Cade dalla scala e muore : Non ce l'ha fatta il 69enne, Luca Lovati, restauratore e assistente storico di Agostino Bonalumi. Ha battuto la testa su l pavimento al primo piano di Palazzo Reale, a Milano e per lui non c'è stato ...

Milano - dramma alla mostra di Bonalumi : l'allievo Cade dalla scala mentre allestisce un'opera e muore : Poche ore prima della tragedia, sorrideva e scherzava con gli operai impegnati a portare scatoloni e pesi su per le scale di Palazzo Reale. Lui, che avrebbe potuto dire a un qualsiasi aiutante più ...

MILANO - INCIDENTE A PALAZZO REALE : LUCA LOVATI MORTO/ Ultime notizie : prepara mostra e Cade dalla scala : MILANO, INCIDENTE sul lavoro a PALAZZO REALE: MORTO un operaio di 70 anni. Ultime notizie, l'uomo è caduto durante l'allestimento di una mostra: precipitato da oltre 5 metri(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:27:00 GMT)

Cade dalla scala allestendo la mostra : muore l'assistente di Bonalumi : Tragedia a Palazzo Reale lunedì mattina, poco prima di mezzogiorno. Lo storico assistente del pittore Agostino Bonalumi, il 69enne Luca Lovati, stava lavorando su una scala all'allestimento della ...

Cade dal tetto in eternit della rimessa - 71enne muore durante trasporto in ospedale : Teramo - Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo residente nella contrada Sant’Eurosia di Civitella del Tronto è morto durante il trasporto in ospedale. L'uomo Lindro Tortù di 71 anni si trovava sul tetto della sua rimessa, quando quest'ultima ha ceduto, facendolo precipitare dall'altezza di 4 metri, soccorso immediatamente purtroppo l'uomo cessato di vivere mentre lo stavano trasportando in ospedale. La salma di ...