Bulgaria | focolai di peste ovina nel sud del Paese

(Di martedì 17 luglio 2018) Allarme nel sud della, al confine con la Turchia, per i casi diregistrata in una decina di centri abitati nelle regioni di Yambol e Burgas: l’Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare ha ordinato l’abbattimento di circa quattromila pecore e capre a causa dell’epidemia, sollevando proteste da parte degli allevatori locali. Sono in corso accertamenti. Lanon è nociva per l’uomo se la carne e il latte siano sottoposti a lavorazione termica, ma èmolto pericolosa per le capre e le pecore. L'articolodinel sud delMeteo Web.