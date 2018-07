Bufera sul frate dei profughi Don Zanotti accusato di abusi Bergamo | caos alla comunità

Sul Russiagate Trump si schiera con Putin : è Bufera negli Usa : Le reazioni negli Usa Mondo politico sotto shock negli Usa per la posizione presidenziale, sia fra i dem, sia fra i repubblicani. Trump dovrebbe realizzare che "la Russia non è nostro alleato", ha ...

Bufera sul tweet di Enrico Ruggeri : "Il tipo delle rose ha rifiutato i miei spiccioli" : Ha raccontato una piccola "incomprensione" che ha avuto con un venditore di rose. Ma la rete si è scatenata e alcuni utenti sono arrivati ad inneggiare al fascismo. È il cantante Enrico Ruggeri l'autore di un tweet diventato, in un clima già teso verso i migranti, molto discusso."A cena con mia figlia. Arriva il tipo delle rose, Adidas in tinta con la camicia. Insiste 3/4 minuti e dice che ha fame. Cedo. Pago con 50+20+20+10 ...

Venezia - Bufera sul cartello del dentista : 'Mia moglie aggredita da un negro' : I pazienti del dentista Pierantonio Bragaggia di Mestre sono rimasti molto sorpresi nel trovare affisso alla parete della sala d'aspetto un cartello veramente particolare che più o meno recitava così: 'Mia moglie, ieri alle 12, mentre era al Parco Alfredo Albanese ha subito un'aggressione da parte di un negro: l'ha buttata a terra e poi ha provato a rubarle bici e cellulare. Un passante, fortunatamente, l'ha salvata'. Il cartello, scritto in ...

Bimbi "dipinti" per il gay pride : Bufera sul centro estivo : 'Anche se - ha detto Pietro Segata - non credo che in questa festa si sia fatta pedagogia, c' era magari l'idea di collegarsi a un evento di cronaca, col senso di attesa della parata che si era ...

“Fa venire il cancro”. Bufera sul famoso prodotto usato da milioni di donne : La notizia ha avuto l’effetto di una bomba rimbalzando da una parte all’altra del mondo. L’accusa pesantissima e la verità ancora peggiore. Sì perché il giudice ha ritenuto esserci i presupposti per avvalorare la tesi, supportata da dati medici e scientifici, di tante donne che avevano affermato di essersi ammalate di tumore dopo aver usato il talco della Johnson & Johnson che ora deve pagare circa 4,7 miliardi di dollari fra danni ...

Migrante espulso si suicida - è Bufera sul ministro tedesco Seehofer : I partiti di opposizione tedeschi chiedono le dimissioni del ministro dell'Interno Horst Seehofer in seguito al suicidio di un richiedente asilo afgano al quale è stata respinta la domanda....

Magistratura - "via le correnti di sinistra" Bufera sul sottosegretario Morrone : "Via le correnti di sinistra dalla Magistratura" Bufera sul sottosegretario Morrone (Lega) Segui su affaritaliani.it

Lega-giustizia : Salvini smorza l'attesa su Mattarella - ma è Bufera per l'uscita d'un sottosegretario sulle toghe rosse : Il vicepremier: 'Aspetto rispettosamente di conferire con il mio presidente'; sulla giustizia però scoppia un'altra polemica dopo le parole del sottosegretario leghista Morrone che prima si augura la ...

'Via le correnti di sinistra dei giudici'. Bufera sul sottosegretario Morrone : 'Rivendico la posizione politica, in magistratura non ci sono correnti migliori di altre. Ma le mie parole pronunciate questa mattina al Csm sono una opinione personale che non rappresenta la ...

