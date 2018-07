Brooklyn Beckham | che non vuole più stare lontano da casa

vanityfair

: Brooklyn Beckham mostra fisico e tatuaggi, le foto social - Spetteguless - DrApocalypse : Brooklyn Beckham mostra fisico e tatuaggi, le foto social - Spetteguless - DrApocalypse : Brooklyn Beckham mostra fisico e tatuaggi, le foto social - TinaSolla94 : Sono stata mezz'ora a guardare l'ultima foto postata da Brooklyn Beckham per cercare di capire quale dei 3 fratelli… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Diciannove anni, 11 milioni e più di follower, due genitori più famosi dei reali., primogenito di Posh Spice Victoria e dell’ex calciatore più famoso al mondo David, ha sempre promesso bene. Anche prima della relazione on/off con l’attrice Chloë Grace Moretz. Appassionato fin da piccolo di fotografia (ha anche pubblicato un libro, What I See), nel settembre 2017 aveva deciso di lasciare il «nido» e di volare a New York. L’obiettivo? Quattro anni e un diploma in fotografia alla Parsons School di New York. Poco meno di un anno dopo, però,avrebbe già fatto i bagagli. Secondo Vogue Uk, che riprende Mirror, Buster (questo il suo soprannome) avrebbe deciso di lasciare l’universita, Manhattan e fare rientro in patria. Il motivo principale sarebbe uno: trascorrere lunghi periodidalla sua famiglia si sarebbe rivelato troppo difficile. Troppa ...