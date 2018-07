Brexit | multata la campagna Vote Leave

Brexit : campagna Vote Leave multata e denunciata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit - multata piattaforma Vote Leave : 8.43 Multa e deferimento alla polizia per ulteriori indagini per Vote Leave, la principale piattaforma pro Brexit al referendum del 2016. Lo ha deciso la commissione elettorale britannica,riconoscendo Vote Leave-leato all'ala euroscettica del partito conservatore di governo - responsabile di violazioni delle norme sulle campagne elettorali. La piattaforma avrebbe violato il tetto previsto per la raccolta delle risorse, girando parte dei ...