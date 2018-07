Borsellino | mostre e incontri | la Questura di Palermo ricorda il giudice

liberoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018), 17 lug. (AdnKronos) - In occasione della ricorrenza del 26esimo anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita ilPaoloed i componenti della scorta, Agostino Catalno, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli ed Emanuela Loi, il prossimo 19