Partenza negativa per leeuropee, che peggiorano a pochi minuti dai primi scambi.Ail Mib cede lo 0,35%, Londra lo 0,11%, Francoforte -0,25%, Madrid -0,18% e Parigi -0,39%. Tra i titoli in rialzo solo Mediaset (+2,3%), al centro di un'operazione sulla sua controllata Ei Towers:il fondo infrastrutturale F2i ha lanciato una Opa sulla società delle torri attraverso il veicolo 2iTowers, partecipato con una quota del 40% dalla stessa Mediaset Spread Btp/Bond a 220punti base,un ena punto in meno di ieri sera.(Di martedì 17 luglio 2018)