Bomba di lava su battello alle Hawaii Video ultime notizie | eruzione vulcano Kilaeua

“We Do It For The Fans” – Il nuovo singolo di Lonzo Ball ft LiAngelo Ball è una Bomba : nel VIDEO c’è anche LaVar! : Lonzo Ball ha rilasciato un nuovo singolo rap dal titolo “We Do It For The Fans” nel quale canta con il fratello LiAngelo: nel VIDEO anche papà LaVar e LaMelo Niente relax nell’offseason di Lonzo Ball. Il playmaker dei Los Angeles Lakers si sta dedicando alla sua carriera da rapper, avendo rilasciato il suo ultimo singolo nei giorni scorsi. La canzone, dal titolo ‘We Do It For The Fans’ vede la collaborazione del ...