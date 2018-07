Bolt ci riprova col calcio | ingaggiato da una squadra australiana

Usain Bolt ci riprova : l’ex sprinter giamaicano in prova con una squadra di calcio australiana : Usain Bolt non molla e vuole realizzare il suo sogno. L’ex sprinter giamaicano, messe da parte le scarpette chiodate con le quali ha vinto tutto scrivendo pagine di storia sulle piste di atletica leggera, aspira ad essere un calciatore, nonostante i provini con Manchester United e Borussia Dortmund non abbiano dato esito positivo nei mesi passati. Usain però non intende desistere ed eccolo nuovamente con tenuta calcistica nella A-League ...