Boldrini | una donna e un bambino sono morti annegati

romadailynews

: Il Sindaco della Lega Matteo Camiciottoli rinviato a giudizio per diffamazione. E per altri, arrivano le condann… - lauraboldrini : Il Sindaco della Lega Matteo Camiciottoli rinviato a giudizio per diffamazione. E per altri, arrivano le condann… - OfficialAllegri : Una mattina di salute e prevenzione all’@Europarl_IT per la campagna Allenatore Alleato di Salute con il president… - RRobitt2011 : @Maurizi75602691 Esatto. Specificato ancora meglio: una pecora con i poteri forti, non eletti e quindi non valutabi… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma – “Unae un. Queste‘cartoline’ con il suo francobollo che lei sta inviando in giro per il mondo. #RestiamoUmani #RespingiamoSalvini”. Lo scrive Laura, deputata Leu, che replica cosi’ al tweet di Salvini: “Due navi di Ong spagnoletornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti italiani li vedranno in cartolina”. L'articolo: unae unproviene da RomaDailyNews.