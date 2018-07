Blitz Casamonica | ‘A Roma la mafia non esiste’

ilfattoquotidiano

: Oggi i nostri Carabinieri hanno portato a termine un’importante operazione a Roma, Reggio Calabria e Cosenza che ha… - AngeloTofalo : Oggi i nostri Carabinieri hanno portato a termine un’importante operazione a Roma, Reggio Calabria e Cosenza che ha… - HuffPostItalia : Nel blitz contro i Casamonica arrestato anche Domenico Spada, 'amico' del senatore M5S Dessì. Pd: 'Preoccupante' - RaiNews : Blitz contro il clan Casamonica: 31 arresti. Contestata aggravante del metodo mafioso ? -

(Di martedì 17 luglio 2018) “A Ostia lanon esiste” ha ripetuto più volte negli studi televisivi Domenico Spada, fermato durante l’operazione di oggi contro il clan. “Alanon esiste. E’ stato certificato checapitale non esiste”, ripetevano a gran voce i legali di Buzzi e Carminati alla fine del processo conclusosi nel 2017 nato dall’inchiesta sul Mondo di mezzo, per cui i giudici della X sezione penale dinon hanno riconosciuto a nessun imputato l’accusa di 416 bis – e cioè l’associazione a delinquere di stampo mafioso – e nemmeno l’aggravante mafioso previsto dall’articolo 7. Così come non esisteva laa Palermo e nemmeno la ‘ndrangheta a Reggio Calabria. Tutta invenzione dei media. Ci sono volute le stragi a Palermo per comprendere la potenza del fenomeno mafioso e quanto era diventata forte Cosa Nostra, così come in Calabria dove non solo si è scoperto ...